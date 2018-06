Dans le sillage de la Journée nationale de l’artiste : La créativité en questions

Questions sur le devenir de la culture et de la création artistique dans notre pays, ou quelle est la place de l’artiste dans un environnement humain pas toujours propice. Questions apparemment simples, qui appellent des réponses claires et multiples. Bref, état des lieux.

Faut-il rappeler, dans le sillage de la journée nationale de l’artiste, commémorée le 8 juin dernier, que la création artistique n’est pas un concept creux, loin s’en faut, car elle repose sur au moins deux facultés psychologiques propres à l’homme : la «conscience» esthétique et l’imagination. Et pourquoi précisément ces deux facultés ? Parce qu’avant de créer, l’artiste est supposé avoir puisé quelque part dans son environnement culturel, autrement dit à travers toutes sortes de canaux tels la lecture, la musique, la peinture, les films et les pièces de théâtre —pour ne citer que ces cinq principaux indices de culture matérielle vécue—l’artiste est donc supposé y avoir emprunté, puis assimilé et s’en être accommodé, la «matière brute» de ses futures réalisations. Après quoi et guidé par son inspiration, il va, en réalisant son œuvre, restituer en quelque sorte ce qu’il a emprunté, mais après l’avoir structuré à sa façon, autrement dit à un niveau de conscience supérieur.

Si l’on tient compte de tels critères psychologiques, au demeurant garants d’une créativité appréciable, «la question, ici, n’est pas de savoir si telle production artistique est bonne ou mauvaise, c’est surtout une question de complicité et de conformisme», opine cet artiste auquel la question de savoir si la critique artistique objective —littéraire ou picturale en l’occurrence— existe ou non. Au demeurant, il faut bien admettre que l’État n’alloue que peu de financements aux Beaux-arts, et ce soutien s’adresse surtout aux artistes et structures qui s’alignent avec la ligne politique dite officielle. La plupart d’entre eux dépend donc de financements privés, depuis peu de sponsoring, qui d’évidence ne sont pas faciles à obtenir. Les institutions artistiques qui ont pignon sur rue sont ainsi traitées comme des entités commerciales : si elles sont bien établies, bien cotées, elles doivent payer des taxes et faire face à d’autres dépenses qui ne leur permettent de se maintenir que difficilement. Un autre artiste rencontré dans une galerie d’art du centre d’Alger déclare, quant à lui, au sujet de la scène culturelle dans le pays : «En dépit de l’existence de galeries d’art publiques et privées, l’Algérie n’a toujours pas de véritable marché de l’art, pas d’industrie cinématographique digne de ce nom, et quasiment aucune presse spécialisée dans la création artistique.»

L’existence d’un marché de l’art national est cruciale

Dans le domaine culturel et artistique d’une manière générale, il y a une nette impression que peu de choses consistantes se passent à travers le territoire national et, quand il y a un événement culturel, le public escompté est souvent absent ou peu nombreux, hormis pour les grands musées d’Alger comme le Mama et la galerie Baya —du Ministère de la Culture— ou pour les foires et salons du livre qui sont suffisamment médiatisés» ; une impression qui, par ailleurs, se confirme lorsqu’on apprend qu’en dehors de la capitale, très peu de galeries permanentes d’art contemporain existent dans notre pays. Par ailleurs, un autre artiste rencontré lors d’un vernissage fait également remarquer que l’absence d’une grande galerie d’art nationale pose problème aux jeunes artistes en quête de l’héritage artistique laissé par leurs aînés, car il n’existe pratiquement aucune institution en mesure de présenter une collection exhaustive, cohérente, de grands artistes peintres algériens.

Le bref état des lieux qu’on vient de dresser quelque peu révèle, quelque part, à quel point l’existence et la bonne santé d’un marché de l’art national est cruciale afin que les artistes—notamment plasticiens— puissent continuer à produire des œuvres et à gagner leur vie. Bien que la raison d’être de l’art ne soit pas directement commerciale, les infrastructures d’un marché de l’art stable permettraient malgré tout de créer les conditions optimales pour leur épanouissement. Sous d’autres cieux plus cléments, les acteurs du monde de l’art considèrent sans doute leur situation dans un tel marché comme une évidence, et bien que les pays dominants comme les Etats-Unis, les pays européens et asiatiques s’intéressent à des artistes issus de contextes et de formations variés, cet esprit d’intégration très positif ne fait pas oublier une vérité troublante : celle du décalage qui existe dans le regard que l’on porte sur les artistes de par le monde, certains se trouvant forcés de quitter leur pays pour poursuivre leur carrière ; celle, aussi, de l’ambition d’une diversification du marché de l’art, qui est encore loin d’être menée à bien sur notre méridien.

Enfin, compte tenu du fait que les effets d’une politique culturelle soutenue ne sont ressentis qu’après un long processus -—le temps se mesurant en génération—, la prise en charge de la dimension culturelle et artistique dans le développement de notre pays revêt un caractère d’urgence qui implique davantage d’actions adéquates, notamment dans un contexte pluraliste et une liberté de création affirmée.

Kamel Bouslama