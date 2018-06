Grand angle : Le temps des remises en cause

La crise politique interne à la quelle fait face la chancelière allemande Angela Merkel, la pire soutient-on en treize ans de pouvoir, donnera forcément à réfléchir à tous les gouvernements européens. Et surtout si le bras de fer qui l’oppose à son ministre de l’Intérieur, qui menace de signer un décret qui durcirait les conditions d'accueil des réfugiés et permettrait de refouler d'Allemagne tous ceux qui ont fait une demande d'asile dans un autre pays, venait à précipiter sa chute. Et pour cause, dans ce cas de figure, on ne retiendra comme leçon que la conséquence qui en a résulté. Et gageons que plus personne ne voudra prendre le risque de s’exposer au mécontentement de l’opinion publique en optant, comme l’a fait Angela Merkel, pour une politique migratoire généreuse caractérisée par l’accueil de milliers de migrants en détresse, fuyant des pays en proie au chaos et aux guerres. Car il s’agira désormais pour ces dirigeants européens de sauver leur peau et de préserver, pour chacun, la place de leur parti sur la scène politique nationale de leur pays, quitte pour cela à aller à contre-courant des valeurs et principes qui les ont toujours guidés. C’est le temps des remises en cause pour rester au sommet du pouvoir. Du reste, la démarche du ministre allemand de l’intérieur, Horst Seehofer, relève, avant tout, d’une visée politique qui est celle de ne pas perdre sa majorité absolue en Bavière lors du scrutin régional du 14 octobre prochain face à l'extrême droite. Cette situation à laquelle se trouve aujourd’hui confronté Horst Seehofer n’est pas un cas isolé en Europe. Bien au contraire, elle tend à se reproduire dans tous les pays de l’espace Schengen. Et le pire est que les politiques dans ces pays tendent à y faire face en optant pour les mêmes solutions. A savoir céder du terrain aux partisans du repli sur soi et partant, par le durcissement des mesures d’accueil des migrants. L’on peut comprendre que les opinions publiques dans ces pays aient été un tant soit peu effrayées par les arrivées massives de personnes venues de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan, avec des traditions et des coutumes différentes, mais ce qui est inadmissible c’est que des responsables politiques acceptent de se joindre à la paranoïa ambiante rien que pour demeurer au pouvoir. Ce qui ne manquera pas de faire écrire à des chroniqueurs que «la crise migratoire constitue pour l'Europe le test le plus difficile qu'elle ait jamais eu à confronter depuis le lancement du projet européen. Car il ne s'agit pas seulement de son existence mais de son essence».

Nadia K.