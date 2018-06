Fronde sociale au Maroc : Ras-le-bol généralisé

La campagne inédite de boycott des produits, lancée au Maroc traduit «un ras-le-bol généralisé» chez la majorité de la population, a affirmé le sociologue marocain Mehdi Alioua, évoquant «un mouvement social de fond qui est en train de se mettre en place» et qui revendique «une société plus juste» et «un Etat providence». Cette campagne de boycott des produits chers dans le pays, «a surpris tout le monde» et «n'est pas venue de nulle part», a estimé l'enseignant chercheur à l'Université Internationale de Rabat dans un entretien accordé à Radio France Internationale (RFI), soulignant que «la classe moyenne marocaine issue des milieux urbains et des petites villes vit en dessous de ces moyens». «Il existe un ras-le-bol généralisé, notamment chez une population marocaine qui estime avoir fait l'épreuve dans un système capitaliste de méritocratie de pouvoir mieux vivre, mais elle constate que son pouvoir d'achat ne va pas avec», a ajouté l'universitaire tout en considérant que «cette opération de boycott est aussi une forme de rejet de tous les hommes d'affaires qui font de la politique». A ce propos, il a cité le cas de l'actuel ministre de l'Agriculture, Aziz Akhannouch, qu'il a considéré comme l'un des hommes les plus riches du Maroc et de l'Afrique.