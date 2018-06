Séparations d’enfants des parents sans papiers à la frontière mexicaine : L’ONU dénonce la politique « inadmissible » des états-Unis

«Inadmissible» et «cruelle» : le Haut-Commissaire de l'Onu aux droits de l'Homme a vivement dénoncé hier la politique des autorités américaines de séparation d'enfants de leurs parents sans papiers à la frontière mexicaine, au cœur d'une vive polémique aux Etats-Unis. «Penser qu'un Etat puisse chercher à dissuader des parents en infligeant des mauvais traitements pareils à des enfants est inadmissible», a affirmé le Haut-Commissaire Zeid Ra'ad Al Hussein, en ouvrant une session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Alors que l'émotion monte, le responsable onusien a appelé l'administration du président Donald Trump à «stopper immédiatement» cette «pratique cruelle». A Washington, la Première dame Melania Trump a plaidé dimanche pour une politique faisant une place au «cœur» et pour un accord rapide au Congrès, où les élus de l'opposition démocrate dénoncent une pratique «diabolique». L'administration américaine a révélé vendredi que sa nouvelle politique de tolérance zéro à la frontière avec le Mexique avait conduit depuis mi-avril 2.000 enfants à être séparés de leurs parents, arrêtés pour être entrés illégalement aux Etats-Unis. Face au tollé, le président Trump a accusé les démocrates d'être responsables de cette situation et a réclamé, pour y mettre fin, une vaste réforme sur l'immigration qui patine depuis des mois au Congrès.