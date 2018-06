Raid de la coalition contre les forces syriennes : Le jeu trouble de Washington

Près de 52 combattants affiliés à l’armée syrienne ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans des frappes contre des positions des forces syriennes dans l'est du pays, soit le raid le plus meurtrier depuis février. Ces frappes ont visé la ville d'al-Hari, située près de la frontière irakienne. Les médias syriens ont attribué ces frappes à la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis, une affirmation qui a toutefois été démentie par le Pentagone. Citant une source militaire, l'agence officielle Sana a affirmé que plusieurs personnes avaient été tuées et blessées par des appareils de la coalition américaine. «Il n'y a pas eu de frappes de la part des forces américaines ou de la coalition dans cette zone», a réagi une source de la coalition, indiquant toutefois «être au courant de frappes (...) ayant tué et blessés plusieurs combattants de Kataëb Hezbollah». Al-Hari est située dans la province orientale de Deir Ezzor, riche en pétrole, où les forces démocratiques syriennes (FDS), soutenues par les Etats-Unis, et les forces gouvernementales syriennes, appuyées par la Russie, mènent des offensives distinctes contre le groupe Etat islamique (EI). L'EI a perdu l'essentiel du territoire qu'il contrôlait depuis 2014 en Syrie et en Irak. Mais le groupe ultra-radical reste présent dans des zones désertiques transfrontalières, notamment dans la province de Deir Ezzor. Les forces gouvernementales contrôlent les terres à l'ouest du fleuve Euphrate, qui traverse la province de Deir Ezzor, tandis que les FDS se battent pour expulser l'EI d'une série de villages situés sur la rive est, près de la frontière irakienne. Une ligne dite de «déconfliction» qui longe le fleuve est en place depuis 2017 afin d'empêcher tout affrontement entre l’armée régulière et FDS. Des incidents similaires ont lieu régulièrement dans cette partie de la Syrie, dernier retranchement de Daesh. Ainsi le 7 février, la coalition a reconnu avoir tué au moins 100 combattants alliés à l’armée régulière syrienne, dont cinq Russes selon Moscou, dans la province de Deir Ezzor, en représailles à une attaque contre des positions des FDS. En septembre 2016, des raids contre des positions militaires syriennes, également dans l'est, avaient coûté la vie à plus de 60 soldats syriens. La coalition avait alors indiqué avoir pris les forces du régime pour des terroristes. ces frappes interviennent alors qu’un esprit de dialogue semble s’instaurer entre Damas et le FDS. La main tendue du président syrien a trouvé écho chez le mouvement kurde qui s’est dit prêt à des négociations «sans conditions». Au même moment, des consultations des pays garants du processus d’Astana visant à trouver une solution au conflit syrien étaient prévues hier à Genève, alors que l'Onu veut réunir six pays influents dans l'attente de la formation d'un Comité constitutionnel, composé de représentants du gouvernement syrien et de l'opposition. Une deuxième conférence du dialogue syrien à Sotchi est aussi prévue après la détermination des arrangements de l’action de la commission de débat de la Constitution syrienne en vue de consolider les décisions prises pour permettre aux Syriens eux-mêmes de trouver une sortie consensuelle à la crise. Par quoi peuvent être justifiées ses frappes récurrentes ? La réponse ne peut se satisfaire que de simples «bavures» laissant ainsi suspecter un jeu trouble de la part de Washington.

M. T.

-----------------///////////////////

Consultations à Genève avant le rendez-vous du 25 juin

Des consultations des pays garants du processus d’Astana visant à trouver une solution au conflit syrien étaient prévues lundi à Genève, alors que l'Onu veut réunir six pays influents dans l'attente de la formation d'un Comité constitutionnel, composé de représentants du gouvernement syrien et de l'opposition. L’Envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient et les pays d’Afrique, vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, a indiqué que les représentants des trois pays garants du processus d’Astana auront des consultations avec l’émissaire de l'Onu pour la Syrie, Staffan de Mistura, les 18 et 19 juin en cours à Genève. «Nous avons une bonne opportunité pour se réunir ensemble à Genève et tenir de telles consultations avec de Mistura en présence des trois pays garants du processus d’Astana (la Russie, l’Iran et la Turquie)», trois pays qui avaient lancé à Sotchi l'idée d'une nouvelle Loi fondamentale pour la Syrie, a indiqué M. Bogdanov. Une deuxième conférence du dialogue syrien à Sotchi est, en effet, prévue après la détermination des arrangements de l’action de la commission de débat de la Constitution syrienne en vue de consolider les décisions prises pour permettre aux Syriens eux-mêmes de trouver une sortie consensuelle à la crise. «Le règlement de la crise en Syrie part de la nécessité de préserver sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale, conformément à la résolution du Conseil de sécurité».