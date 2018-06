Flottille internationale pour Ghaza : Les bateaux interdits d’accoster à Paris

Des humanitaires à bord de deux bateaux qui devaient faire escale dimanche dans un quai de la Seine à Paris dans le cadre de la flottille internationale pour la liberté pour briser le blocus de Ghaza ont été interdits d’ accoster, a-t-on appris lundi de l’ Association France Palestine Solidarité (AFPS). La flottille internationale de la liberté tente tous les deux ans de briser le blocus imposé sur Ghaza par Israël. Des membres de la flottille sont partis de Suède et de Norvège à bord de quatre bateaux qui sont passés par la mer, dont deux par les fleuves et les canaux. Selon une vidéo diffusée par l’AFPS, on voit la police fluviale de Paris intervenir pour interdire aux bateaux d’ accoster invoquant la provocation d’ accidents, au moment où une foule nombreuse, solidaire avec le peuple palestinien, sous occupation israélienne, attendait sur le quai Saint Bernard, à hauteur de l’Institut du Monde Arabe, brandissant le drapeau palestinien. Selon les humanitaires, le «harcèlement» de la police a commencé aux abords de Paris très tôt le matin du dimanche, avec même un internement dans l’écluse de Suresnes (près de Paris). Les humanitaires ont indiqué que la police les a menacés d’amendes s’ils ne retiraient pas les banderoles des bateaux. Sur les banderoles on pouvait lire «Ship to Gaza» (bateau pour Ghaza) et «Break the blocus of Gaza» (Briser le blocus contre Ghaza). Mais la police a expliqué que la réglementation fluviale interdit le brandissement de banderoles ou de publicité à bord de bateaux ou de péniches. «Si les gouvernements et les Etats ne font pas pression sur Israël qui est un Etat voyou qui massacre et tue les enfants, les infirmières, les civils innocents et les journalistes, c’est la population civile, les citoyens et citoyennes qui prennent les choses en main pour dire ça suffit, on ne va pas laisser continuer cette violence coloniale», a déclaré Claude Léostic, coordinatrice en France pour la flottille internationale pour Ghaza, qui était à bord d’un des bateaux. «Nous apportons notre solidarité au peuple palestinien de Ghaza. Nous sommes dans une dérive extrêmement grave de l’Etat français. Il interdit des bateaux qui ont une vocation pacifique. La politique française actuelle prend une tournure qui est extrêmement inquiétante», a-t-elle ajouté. Pour sa part, l’AFPS a abondé dans le même sens estimant que l’attitude du gouvernement français est «depuis longtemps inquiétante». «La France devient une colonie israélienne, et nous ne devons pas l’accepter», a considéré cette association française, indiquant que les banques françaises bloquent les dons que les citoyens français veulent envoyer à Ghaza. «La France encourage les citoyens français qui le souhaitent à aller servir dans l’armée d’occupation israélienne et y commettre tous les crimes qu’ils veulent, puis à revenir tranquillement en France», a-t-elle dénoncé, rappelant le silence sur l’emprisonnement par Israël d’un des ressortissants français, Salah Hamour. Hier, l'aviation de l'occupant israélien a mené avant l'aube neuf raids successifs sur des positions dans l’enclave palestinienne, ont indiqué des sources sécuritaires et médicales, ajoutant qu'il n'y avait pas victimes à déplorer.

R. I.