Le Parlement arabe salue le rôle de l’Algérie en faveur de la cause palestinienne

Le Parlement arabe a salué le «grand soutien» de l'Algérie à l'État de Palestine et aux Fonds d'El-Aqsa et d'El- Qods pour l'appui à la résistance du peuple palestinien, a indiqué, hier, un communiqué du Conseil de la nation.

Lors de sa récente réunion à Rabat (Maroc), le Parlement arabe a salué «le grand soutien de l'Algérie à l'État de Palestine et aux Fonds d'El-Aqsa et d'El-Qods pour l'appui à la résistance du peuple palestinien et sa lutte pour la liberté et l'édification d'un État indépendant, avec El-Qods pour capitale éternelle», a précisé le communiqué. Dans une lettre adressée au président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, le président du Parlement arabe, Mechaal Ben Fahm al Salami, «a loué les grands efforts de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et le respect de ses engagements à l'égard de la Palestine», ajoute-t-on de même source. M. Mechaal a transmis les plus nobles expressions de remerciement et de considération du Parlement arabe à la République algérienne, peuple et gouvernement, pour les positions de soutien à la résistance et à la lutte du peuple palestinien jusqu'au recouvrement de ses droits et la proclamation d'un État indépendant, avec pour capital El- Qods. (APS)