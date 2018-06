Brésil - Suisse : Faux départ pour les auriverdes

Sale temps pour les gros. Après l'Argentine bloquée par l'Islande et l'Allemagne battue par le Mexique, le Brésil et Neymar, loin d'être irrésistibles, ont à leur tour été accrochés par la Suisse (1-1) dimanche à Rostov pour leur entrée dans le Mondial-2018. Et si le Brésil ne savait plus gagner en Coupe du Monde ? Car les quintuples champions en sont à trois matches d'affilée sans gagner dans le plus grand tournoi de la planète. Après les terribles défaites (7-1) face à l'Allemagne et (3-0) contre les Pays-Bas concédés il y a quatre ans à domicile, le match nul de dimanche à Rostov est évidemment moins douloureux. Mais il vient confirmer qu'il reste des fantômes à chasser et, côté Neymar, des jambes à retrouver. Après une blessure au pied qui l'a laissé de côté pendant plus de trois mois, l'attaquant-star de la Seleçao n'est effectivement «pas à 100%», comme l'avait annoncé son sélectionneur Tite samedi. Dimanche, on l'a remarqué pour sa nouvelle coupe de cheveux, pour une talonnade ici, là un crochet, un contrôle orienté qui a laissé Xhaka planté dans le gazon (6e), mais pas vraiment pour des jambes de feu. Il a tout de même été très présent en fin de match, quand le Brésil poussait pour les trois points, avec une frappe sans grand danger (78’), une tête trop centrée (88’) et une avalanche de coup francs obtenus face à des Suisses exaspérés. Mais il n'a pas été décisif, laissant le rôle à Philippe Coutinho, celui qui l'a remplacé à Barcelone après son départ vers le Paris SG.

---------------///////////////////

Ils ont dit :

Stefan Lichtsteiner (capitaine et défenseur de la Suisse) : «En deuxième période, on a très bien repris, on est sorti. On a essayé de jouer, de créer. Et je crois qu'on fait un très bon match. On les a bien limités. Neymar, on l'a limité super bien. Il a eu peu de tirs au but. On a très bien travaillé de ce côté avec Shaqiri, Behrami, moi et Schaer. On a fait un bon match pour limiter ces super joueurs. La Suisse n'est jamais favorite en Coupe du Monde. Il y a la France, l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine. Dans l'histoire du foot, bien sûr ils ont plus de valeur que nous. Mais ce qui est important c'est que depuis des années, on fait des bons matches dans les grands tournois et c'est important pour grandir. Peut-être qu'un tournoi va arriver où on fera vraiment la grosse surprise.»

Tite (sélectionneur du Brésil) : «(Sur l'arbitrage) Je regrette que votre première question soit sur l'arbitrage, je préfèrerais parler de performance. Vous me demandez si on aurait dû mettre plus de pression sur l'arbitre et je vous réponds «absolument pas». Il y a un système qui est en place, avec l'arbitre et le VAR. Donc ça n'est certainement pas une justification, mais sur leur but, je crois que c'est très clair. Après, pour un penalty sur Gabriel Jesus, c'est de l'interprétation. Mais il n'est pas question de se plaindre. Si mon joueur est poussé, que puis-je dire ? Ce n'est pas un problème de positionnement, c'est une faute. Miranda m'a dit «j'aurais dû tomber». Je lui ai dit «surtout pas, pas de simulation». Pour le reste, il y a eu beaucoup de pression et ça a influé sur la précision des derniers gestes. On a eu 20 tirs, mais trop de tirs étaient non-cadrés. On aurait dû faire travailler leur gardien plus que ça. Mais après leur but, on a senti la pression. C'est un enseignement. On doit être plus froids dans la finition. Bien sûr, je voulais gagner et je m'attendais à gagner. Je ne suis pas content de ce résultat. Jusqu'à leur but, j'étais content, on bougeait bien. Puis ils sont montés et on ne les a pas bien bloqués. Ensuite il nous a fallu 10 minutes pour retrouver notre rythme. La finition n'a pas été bonne. C'est le stress, l'anxiété du premier match. C'est valable de mon côté aussi.»



(Gardien du Brésil) : «On a créé, on a bien fait les chose. Et un nul comme ça, ça n'est pas ce qu'on voulait. Mais pour beaucoup c'était une première en Coupe du monde. Il y avait un peu de nervosité, d'anxiété. Après ce match, je pense qu'on gèrera ça mieux. Après le but encaissé, on aurait pu rester plus tranquille. Mais c'était un match dur, ils ont bien défendu, nos attaquants ont eu très peu de ballons propres.»



Thiago Silva (défenseur du Brésil) : «C'est difficile un match nul. On a essayé de jouer mais ça n'a pas suffit pour les trois points. Le point positif, c'est notre deuxième période. Ca c'est le Brésil que tout le monde attend. C'est normal d'être déçu d'un match nul, mais en face il y a une équipe costaud défensivement. C'est difficile de trouver des espaces, c'est la Coupe du Monde. On va se préparer bien pour le deuxième match. La pression on l'a toujours.»