Dans la lucarne : Le mondial qui déshabille

La fête du football a commencé en Russie depuis jeudi dernier et la cérémonie grandiose qui s’en est suivie. C’était beau donnant un aperçu sur les grandes capacités organisationnelles de la Russie faisant ainsi taire tous les détracteurs de tout acabit. On avait vu de très beaux stades, du public et surtout du beau jeu. Jusqu’ici, tout se déroule comme sur des roulettes. On entend que des paroles dithyrambiques sur le pays hôte, mais aussi son équipe de football qui a réussi à entamer comme il se doit son mondial. Jusqu’ici, l’EN de Russie, conduite par un local, comme l’on dit dans le jargon, a « étrillé » l’Arabie saoudite sur le net score de 5 à 0. On n’a pas vu cela dans un match inaugural depuis belle lurette. C’était une symphonie en cinq temps qui lance un mondial que tout le monde voudrait qu’il soit le plus réussi, notamment pour les responsables russes. Jusqu’ici, on peut dire que l’émerveillement se dispute au féerique, au beau. On a oublié les « querelles », les malentendus pour ne penser qu’à cette compétition qui réunit les meilleures équipes du monde avec les 32 équipes participantes. Ils seront, en 2026, avec le trio, Etats-Unis-Canada et Mexique, qui organisera le grand rendez-vous mondial, avec 48 pays. Une aubaine pour beaucoup de candidats. Ceci dit, ce qui se pose actuellement demeure le fait, comme disait Pierre de Coubertin, que

« l’essentiel, c’est de participer ». Cette fameuse phrase peut être considérée aujourd’hui comme un peu dépassée, désuète par l’évolution des choses et le modernisme ambiant. Si on mobilise énormément d’argent dans la préparation d’une équipe durant toute une «olympiade», c’est certainement pour réussir à représenter dignement le pays auquel on appartient. Il faudra penser avant tout aux couleurs du pays. Puis, si on n’arrive pas à remporter la coupe du monde, cela reste quelque chose qui concerne les 32 équipes engagées au départ. On ne peut tout gagner, mais au mieux, comme dirait l’autre, « mouiller » le maillot national. C'est-à-dire qu’il ne faut pas être le cancre des cancres en devenant malgré lui, le «souffre douleur». Celui par lequel on va « soigner notre goal average ». Ce mondial 2018 qu’organise la Russie du 14 juin au 15 juillet nous donne un aperçu sur le comportement des représentants arabes qui prennent part à ce mondial. Certes, on attend encore l’entrée en lice de la Tunisie, hier, devant l’Angleterre, mais les trois autres ont déjà déçu. En effet, l’Arabie saoudite, le Maroc et l’Egypte ont déjà raté leur première sortie. Le plus effarant, c’est que les saoudiens ont bu «le calice jusqu’à la lie» en présence de leur souverain, de Poutine et du président de la FIFA, Gianni Infantino. Ils se sont fait battre avec une grande aisance. Ce qui ne fait que rendre encore plus malheureux les fans saoudiens qui sont venus en masse à Moscou pour soutenir les leurs. L’Egypte face à l’Uruguay s’est fait surprendre à une minute de la fin du temps règlementaire. C'est-à-dire que cette équipe oublie qu’un match dure 90 minutes. « Salah dépendance » est criarde dans cette équipe et Trézéguet ne pouvait rien faire tout seul. Le Maroc a perdu le match qu’il ne devait pas perdre face à l’Iran. Sans être étincelants, les iraniens, avec leurs forces propres, en étant concentrés jusqu’au temps additionnel avant que le défenseur marocain qui avait remplacé Amrabt (blessé) ne marque contre son camp. C’est la désolation dans la galerie marocaine. Certes, rien n’est encore joué, mais c’est mal embarqué comme l’on dit. Pour refaire le coup de l’Algérie, il faudra comme dit l’adage, «se lever très tôt» et avoir un coach qui sied vraiment répondre aux besoins du mondial. Car, on a bien vu qu’entre les matches amicaux, comme leur nom l’indique, et les matches officiels, la différence est nette. Rien ne ressemble aucunement aux matches officiels. Certains ne veulent pas le comprendre ou feignent d’adopter une attitude contraire à la logique d’une telle compétition. On ne peut cacher le «soleil avec un tamis» !

Hamid Gharbi