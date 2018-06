USM Alger : Thierry Froger, nouvel entraîneur

Le technicien français Thierry Froger (55 ans) est devenu le nouvel entraîneur de l'USM Alger en remplacement de Miloud Hamdi, a annoncé le club pensionnaire de Ligue 1 Mobilis de football sur son site officiel. L'ancien entraîneur du TP Mazembe (RD Congo) a rallié Alger dimanche en vue de la reprise des entraînements au stade Omar-Hamadi. «Les partenaires de Benkhemassa ont rendez-vous à 16h00 pour une première prise de contact avec le nouveau staff technique qui sera mené par Thierry Froger», précise l'USMA dans un communiqué. Le club algérois était à deux doigts de conclure avec le technicien bosnien Mecha Bazdarevic, avant que les négociations n'échouent à la dernière minute. Côté recrutement, l'USMA a assuré jusque-là les services de six recrues, en l'occurrence l'attaquant Zakaria Benchaâ (engagé en mars dernier, ndlr), le défenseur rwandais Emery Bayesenge, le défenseur Mohamed Mezghrani, l'attaquant Aymen Mahious, le défenseur Rayane Hais et le meneur de jeu Mohamed Bentiba. Les coéquipiers du défenseur international Farouk Chafaï effectueront un stage à Tunis du 23 juin au 4 juillet, avant d'enchaîner avec un second stage à Nairobi (Kenya) du 7 au 16 juillet, en vue du match en déplacement à Kigali le 18 juillet face aux Rwandais de Rayons Sport, dans le cadre de la troisième journée (Gr. D) de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine (CAF). A l'issue de la deuxième journée de compétition, les Usmistes trônent en tête du groupe D avec 4 points devant les Kényans de Gor Mahia (2 pts) et Rayons Sport (2 pts). Les Young Africans de Tanzanie ferment la marche (1 pt).