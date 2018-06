Jeux Méditerranéens de Tarragone-2018, Hassiba Boulmerka : « Une telle compétition ne se prépare pas en deux mois »

Le premier contingent de la délégation algérienne pour la 18e édition des jeux Méditerranéens s'envolera, mercredi matin, à bord d'un vol spécial, à destination de Tarragone.

Ce premier groupe sera composé de l'équipe de football, des sélections masculine et féminine de volley-ball, des athlètes des fédérations de tir à l'arc et de gymnastique artistique, des représentants des médias ainsi que du staff médical et des membres de la commission d'organisation nationale. Le reste de la délégation algérienne regagnera l'Espagne dans deux autres vols spéciaux, prévus les 21 et 25 du mois. Pour rappel, la délégation algérienne sera forte de 479 membres, dont 233 athlètes, 102 entraîneurs et techniciens», a d'emblée indiqué la chef de la délégation algérienne pour ces joutes, Hassiba Boulmerka, hier, à l'occasion d'une conférence de presse tenue au stade du 5-juillet, en présence des représentants du Comité Olympique Algérien et du ministère de la Jeunesse et des sports. Par la même, l'ancienne championne du monde et olympique du demi-fond n'a pas manqué de relever le manque de considération et de communication dont a fait preuve le consulat d'Espagne à Alger vis-à-vis des Algériens. «Franchement, je tiens à dénoncer l'absence de coopération de la part du consulat espagnol et du comité d'organisation de ces jeux. Il n'y a pratiquement aucune communication avec nous. Ils ne répondent même pas au téléphone, alors que nous avons des dossiers importants à traiter notamment pour ce qui des visas. A quelques jours seulement de la cérémonie d'ouverture de cette édition, nous avons enregistré deux refus de visa pour deux tennismen et un cycliste, alors que nos haltérophiles n'ont même pas obtenu de rendez-vous pour déposer leurs demandes. A quarante-huit heures du départ du premier groupe, nous n'avons toujours pas récupéré les visas des personnes ayant déposé leurs dossiers. On risque d'avoir d'autres refus et bien évidement des défections pour ce rendez-vous sportif. Les Espagnoles n'ont pas respecté leur engagements et encore moins le manuel d'organisation. Je trouve anormal que la délégation algérienne soit contrainte de passer par BLS contact pour le dépôt des dossiers de visas. C'est une délégation officielle qui voyage dans un cadre officiel. Normalement, tout doit être pris en charge par le consulat. Nous avons informé la tutelle, à savoir le ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que le ministère des Affaire étrangères et l'ambassade d'Espagne pour trouver une solution et débloquer la situation. Dans le cas où les choses n'aboutissent pas, nous seront contraints de prendre les mesures qui s'imposent», a déclaré avec beaucoup de franchise Hassiba Boulmerka, qui a tenu, par ailleurs, un discours plutôt prudent à propos des objectifs de la délégation algérienne pour cet événement de grand envergure. «Les prévisions à propos des résultats techniques des différentes compétitions ne sont pas du ressort du comité olympique. Se sont les prérogatives du MJS et des fédérations. Il y a des contrats à objectifs signés entre la tutelle et les différentes instances sportives dans ce sens. Donc, je ne vais pas me prononcer à ce sujet. Cependant, je peux vous dire une chose. On a accusé beaucoup de retard dans la préparation à cause du conflit entre l'ancien ministre de la jeunesse et des sports et le COA et les litiges survenus au lendemain du renouvellement des instances, qui a eu lieu l'année dernière. Les choses sont rentrées dans l'ordre depuis l'arrivée de M. Hatab à la tête du département. Grâce au MJS, nous avons pu accélérer les choses au niveau de la logistique. Cependant, ça reste difficile de rattraper le retard sur le plan technique. On ne peux pas préparer une compétition de grande envergure en trois mois seulement. Ceci sans parler du fait qu'il est très difficile, voire impossible, d'effectuer une bonne préparation pour une compétition de haut niveau durant le mois du Ramadhan. A présent, les jeux arrivent. On doit tout faire pour avoir la meilleure participation possible. Je suis certaine que nos athlètes vont faire de leur mieux pour défendre les couleurs nationales. Cependant, si les résultats ne suivent pas, il faut avoir des critiques constructives et savoir tirer les bons enseignements pour préparer les échéances à venir», a indiqué la chef de la délégation algérienne.

Rédha Maouche