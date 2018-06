Résolution des conflits par la médiation : M. Messahel au Forum d’Oslo

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prendra part, à partir d’aujourd’hui, à la 16e édition du Forum d'Oslo, qui a pour objectif de "contribuer à la promotion de la médiation et de la diplomatie préventive pour la résolution des conflits", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'édition de cette année, qui enregistrera la participation, entre autres, du secrétaire général des Nations unies, d'anciens chefs d’Etat, de ministres des Affaires étrangères, de médiateurs et de chercheurs, examinera durant deux jours de "nombreuses situations de conflit, notamment au Mali et en Libye", précise-t-on de même source. Institué depuis 2003, le Forum d'Oslo est organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères norvégien et le Centre "Humanitarian Dialogue". (APS)