Coopération entre les polices des deux pays : Le Général major Hamel reçoit l’ambassadeur de Chine

Le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a examiné, hier à Alger, lors d'une audience accordée à l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Yang Guangyu, les voies et moyens à même de développer les mécanismes de coopération bilatérale entre les polices des deux pays. Dans ce contexte, le général major Hamel a affirmé que la police algérienne "est prête à partager les expériences et à échanger les bonnes pratiques" avec les différents organes internationaux de mise en œuvre de la loi dans le cadre de la coopération bilatérale ou à travers les organisations policières internationales et régionales. De son côté, l'ambassadeur chinois a salué les résultats de cette rencontre qu'il a qualifié de "fructueuses", mettant en avant les efforts du commandement de la Sûreté nationale en faveur de la consolidation de la coopération entre les différents organismes de police.