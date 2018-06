Drogue : 11 tonnes de résine de cannabis saisies en 2018

Près de 11 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie durant les quatre premiers mois de l'année 2018, dont plus de 72% dans l`ouest du pays, selon un bilan de l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT). "Au total 10.910,983 kg de résine de cannabis ont été saisies durant les quatre premiers mois de l'année 2018, dont 72,23% dans la région Ouest du pays", a précisé l’Office dans son rapport, se référant au bilan des services de lutte contre les stupéfiants (Gendarmerie nationale, DGSN et Douanes). La quantité de résine de cannabis saisie durant cette date de référence a enregistré une baisse de 43,12% par rapport à la même période de l’année 2017, en raison surtout du renforcement du dispositif sécuritaire aux niveaux des frontières, selon une source proche de l’Office qui relève que malgré cette baisse les quantités saisies restent toujours "élevées".