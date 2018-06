Manifestation « Nakhitchevan, capitale de la culture islamique » : M. Mihoubi en Azerbaïdjan pour la cérémonie d’ouverture

Le ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi, prend part depuis hier en République d'Azerbaïdjan, à la cérémonie d'ouverture de la manifestation «Nakhitchevan, capitale de la culture islamique 2018», indique un communiqué du ministère. M. Mihoubi aura à cette occasion des entretiens avec son homologue azerbaïdjanais sur les «perspectives de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine du patrimoine, du cinéma, du théâtre et des arts», précise le communiqué. La manifestation «Capitale de la Culture islamique», lancée en 2001 par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), vise à diffuser la culture islamique et les valeurs de cohabitation et d'entente ainsi que la consécration du dialogue des cultures et des civilisations. La ville de Tlemcen a été en 2011 capitale de la culture islamique, rappelle-t-on.