M. Kaouane, aux Maisons de la presse du 1er-Mai et de Kouba : « L’autorégulation garantE de professionnalisme »

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a déclaré, hier, que «les chaînes de télévision privées peuvent évoluer dans une bonne direction».

Lors d’une visite de courtoisie qu’il a rendue hier aux journalistes de la maison de la presse Tahar-Djaout, M. Kaouane s’est entretenu avec plusieurs d’entre eux et a déploré «l’excès de violence dans les émissions diffusées par les chaînes privées». Un constat qui est venu en réponse à une question sur la qualité des programmes diffusés durant le mois de Ramadhan.

Le ministre de la Communication a également regretté l’indigence du contenu des offres télévisuelles des chaînes privées durant le mois de Ramadhan. «Souvent, les productions télévisées ont manqué de créativité» a-t-il dit, mettant en avant «la programmation excessive d’un seul genre, en particulier, ‘‘la caméra cachée’’, marquées par «l'excès, et dans la production et dans le contenu». Le ministre a également fait état de caméras cachées «bidonnées» qu’il a qualifiées «d’absence de professionnalisme et d'éthique».

M. Kaouane, a rappelé le fait que «les premières critiques ont été faites par les téléspectateurs», se détournant de ces émissions. Il n’a pas manqué de préciser que la responsabilité «incombe beaucoup plus aux responsables de ces médias», appelés à s'‘‘autoréguler, à respecter la loi et à être plus professionnels à l'avenir».

Néanmoins, le ministre de la Communication a affiché un optimisme de bon aloi, affirmant que «les chaînes de télévisons peuvent évoluer dans la bonne voie, vers un plus de professionnalisme» et il ajoutera à cet effet qu’«il faut assumer la responsabilité morale et éthique».

De même qu’il a tenu à rappeler que «l’autorité de régulation assumera sa mission comme instance de contrôle. Le rôle de l’autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) est fondamental a-t-il affirmé, spécifiant que «c’est par le biais de l’autorégulation que ces chaînes peuvent tracer leur chemin».

Evoquant un autre sujet, le ministre a tenu à rassurer les journalistes quant aux subventions octroyées au secteur médiatique, en précisant «que l’Etat continuera à assurer l’aide directe et indirecte à la presse écrite». Une presse qui traverse actuellement une crise économique liée au manque de recettes publicitaires.

Il est utile de rappeler que, face à la crise économique que traverse actuellement le pays et qui a également impacté sur le secteur des médias, les pouvoirs publics ont mis en place des mécanismes d’aide et de soutien à la presse. Ces mécanismes d’aide se présentent sous différentes formes. Ils sont soit indirects, à travers la publicité institutionnelle, et les sommes consenties à l’impression. Soit directs, via le Fonds d’aide, «en cours de constitution», et dont les médias, vont pouvoir bénéficier à l’avenir.

Par ailleurs, le ministre a annoncé le retour du programme «Fil rouge spécial incendies de forêts» qui sera diffusé par l'ensemble des radios locales au niveau des 48 wilayas du pays, soulignant le «rôle essentiel» des médias en matière de sensibilisation dans la lutte contre les feux de forêts, surtout en ce début de l’été.

Par ailleurs, il faut préciser que M. Djamel Kaouane, a effectué au cours de la même journée, une visite au Centre international de presse (CIP), au Centre de documentation de presse d’image et d’information (CNDPI) ainsi qu’à la Société de gestion des participations de l'Etat (SGP-presse et communication), sis à la maison de presse de Kouba Abdelkader-Safir.

Tahar Kaidi