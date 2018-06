Du Bac à la FAC : Gérer son stress

Comment gérer le stress du baccalauréat ? Faut-il prendre des médicaments ? Les psychologues estiment que la peur d’échouer à l’examen est tout à fait naturelle… le plus important étant de pouvoir la neutraliser.

Ils sont des centaines de milliers d’adolescents se présentant à l’épreuve du bac, dans un état d’angoisse et de désarroi à quelques jours de l’examen. C’est la dernière ligne droite, celle de tous les stress. Ils ont l’impression qu’il est déjà trop tard. Les révisions leur apparaissent telle une montagne.

Les parents essayent d’encadrer leurs enfants, de les motiver et de les booster au mieux, parce qu’ils se sentent quelque part tout autant, sinon plus, responsables du succès et ou de l’échec de leurs enfants. Comment éviter de transmettre à son enfant sa propre peur ? Comment le préparer pour rester «zen» face a sa copie ?

Certains parents s’inquiètent du comportement de leurs enfants quand ils ne sont pas stressés. Malika mère de trois enfants s’inquiète pour sa fille qui n’est pas du tout stressée pour le bac. «Dois-je stresser», lance-t-elle en direction du

Dr Kacimi psychologue qui lui répond : «Nous savons tous qu’on ne décide pas de stresser ou de ne pas stresser. S’agissant de votre fille, tout le problème est de savoir ce que signifie son absence de stress. Est-ce une jeune fille qui a confiance en elle et qui sait qu’elle a suffisamment travaillé pour ne pas être obligée de s’angoisser outre mesure ? Ou bien est-ce une jeune fille qui pratique depuis longtemps une décontraction problématique ? Attitude qui, en général, est le fait d’adolescents qui n’ont pas encore réussi à comprendre les enjeux des études et des examens ? Je ne peux donc pas répondre à votre question. Mais je peux vous inviter à vous interroger en prenant en compte ce que vous connaissez depuis longtemps de votre fille, et qui vous permettra certainement de trouver la réponse».

Pour notre psychologue « la pression enregistrée la veille des examens s’accentue surtout à la maison, et ce sont les parents, bien malgré eux, qui sont sources de stress, car ils attendent beaucoup de leurs enfants».

La spécialiste conseille aux parents de veiller à ce que les adolescents s’accordent des moments de détente, «car, pour être efficaces, les révisions doivent être entrecoupées de moments de relâche tant au niveau intellectuel que physique. À chacun sa méthode : certains préféreront le sport, d'autres la musique ou encore les réunions entre amis. Dans tous les cas, n’empêchez pas votre enfant de sortir, car c'est une période où il en a vraiment besoin».



S’inquiéter avant une épreuve n’a rien d’anormal !



Les adolescents, eux, vivent les derniers jours qui les séparent du jour « J » sous une pression terrible. «J'ai le cœur qui bat, des insomnies régulières, une appréhension totale... J’ai si peur de rater mon bac, c'est aussi parce qu'il m'est inconcevable de devoir refaire une année de terminale, je n'en peux plus», dit Radia qui passe le bac pour la première fois. Manel elle, vit une angoisse encore plus intense : «Je ne sais plus quoi faire, je révise tout le temps et, pourtant, j'ai l'impression de ne pas avoir été efficace du tout, et dès que je m'arrête de bosser, je me sens mal parce que je sais qu'il me reste peu de temps... et ça me panique encore plus.»

«Il faut savoir que la peur d’échouer à l’examen est tout à fait naturelle, même si nous sommes très bien préparés à l’épreuve.

Je dirai que c’est humain du fait que l’on s’apprête à aller vers l’inconnu, mais le plus important est de pouvoir neutraliser ce trac qui ne doit pas être exagéré et être au-dessus du seuil tolérable, pour pouvoir s’en sortir», nous explique la psychologue qui conseille les candidats «d’avoir confiance en soi, de croire en ses capacités et d’avoir la foi de réussir. Ensuite, être serein et concentré sur son sujet et ne jamais se décourager.

L’autre consigne à donner est d’ignorer, au moment de l’examen, tout l’entourage autour de soi, tel le dispositif de sécurité ou de surveillance, et d’être positif devant certaines situations», a-t-elle énuméré, avant d’évoquer les conséquences de la peur et de la nervosité. Dr Kacimi estime que «le stress est une façon naturelle pour l’organisme de s’adapter à un changement. Il vous permettra d’être plus concentré et de mobiliser vos ressources de façon efficace, et même si les candidats ont du mal à dormir la veille d’un examen, ce n’est pas très grave, car la montée d’adrénaline leur donnera des forces supplémentaires qui compenseront leur nuit blanche.

C’est elle qui leur permettra de donner le meilleur d’eux-mêmes, et de se dépasser dans la plupart des cas». La majorité des candidats qui se présentent au bac ont des ambitions plein la tête, ils veulent tous avoir leur bac, mais la peur d’aller vers un échec les paralyse. «L'important est de ramener cet examen à sa juste valeur et d'arrêter d'en faire un enjeu vital», souligne la psychologue.

Du lycée à la fac, le bac signe la fin d’une ère et ouvre d’autres perspectives. Car en franchissant ce cap décisif que constitue le passage aux bancs de l’amphi, futurs étudiants et parents doivent se débarrasser du stress négatif afin qu’ils se retrouvent ainsi unis pour le meilleur et pour le meilleur.

Farida Larbi