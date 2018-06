Dans la lucarne : On choisit pour eux !

Notre champ est à l’arrêt depuis le 19 mai dernier à l’instar de tous les championnats du monde en raison du déroulement du Mondial qui a commencé jeudi et le florilège Russie-Arabie Saoudite avec un score sans appel de (5 à 0) en faveur des Russes. Ils n’avaient pas jusque-là, en amical, gagné le moindre match. Le vrai apparaît dans les matches officiels qui seuls compteront réellement. Comme on le dit, nos clubs sont donc en repos mérité pour la plupart d’entre eux, eu égard aux efforts fournis durant une harassante saison, pleine de hauts et de bas. Toujours est-il, chacun veut se préparer comme il peut pour la prochaine saison, surtout que ce n’est pas toujours évident de ramener de nouveaux éléments vu la rareté des bons joueurs. Si vous n’accélérez pas la cadence et l’argent pour rassurer les uns et les autres, vous ne pouvez pas trouver de bien consistant dans un marché des transferts de plus en plus

«squelettique» faute de bonnes propositions. Par conséquent, on est en train de constater le même phénomène qui se reproduit d’année en année sans qu’on puisse apporter les correctifs qui s’imposent dans l’objectif d’améliorer les choses au niveau de nos clubs. Une situation que les techniciens ne s’empêchent plus de dénoncer ouvertement. En effet, comment peut-on expliquer que les présidents ou les directeurs-généraux des clubs d’élite empruntent un chemin que la logique ne peut ni comprendre, ni suivre. En effet, à chaque intersaison, on constate le même scénario qui nous est imposé par les acteurs de notre « jeu à onze ». La normalité des choses voudrait que le recrutement de nouveaux joueurs soit fait sous la responsabilité dune commission de recrutement ou au mieux sous l’apanage direct de l’entraîneur du club ou de celui qui va venir. Car, on s’est habitué à l’idée de limoger le coach dès la fin de la saison pour on ne sait quelles raisons. Au lieu d’attendre l’arrivée du nouvel entraîneur, nos clubs décident avec le président du club de recruter les nouveaux joueurs ou maintenir d’autres sans que le technicien qui va prendre les rênes de la barre technique du club ne soit présent. On lui ramène l’équipe et on lui demande de remporter le titre de champion d’Algérie, la Coupe d’Algérie et de tenter quelque chose de probant pour la compétition si par bonheur le club est qualifié suivant son classement annuel. On lui demande d’atteindre la lune alors qu’il n’a rien fait pour choisir lui-même les joueurs qui composeront son équipe et sur lesquels il pourra compter. On est, faut-il le répéter, face à un véritable mépris de la part de nos dirigeants sportifs. Ils n’en font qu’à leur tête apparemment. Pour eux, l’entraîneur n’est qu’un «appendice» qui est là que pour se faire de l’argent et par conséquent, on le commande comme on veut. Si vous avez une forte personnalité, ils ne pourront pas vous dicter leur désidérata. C’est cette situation, un peu contraire à tout entendement, qui est en train de «plomber» notre football et ne lui permet pas d’avancer dans le bons sens que tout le monde voudrait lui tracer. C’est inconcevable qu’on soit intransigeant vis-à-vis d’un entraîneur alors qu’on a tout fait à sa place. C’est un peu le monde à l’envers. Les présidents de clubs veulent avoir un droit de regard sur tout et notamment le volet technique et cela ne pourra jamais marcher. D’où le fait que des clubs jouent à chaque saison leur maintien et ce malgré leur passé florissant. Dommage !

Hamid Gharbi