La Radieuse honore l’ambassadeur algérien en Russie

La Radieuse vient de rendre un vibrant hommage à l’ambassadeur d’Algérie en Russie, M.Ismaïl Allaoua et ce en raison de son excellent travail dans les relations extérieures de notre pays.

M. Allaoua Ismaïl a reçu un diplôme d’honneur, un trophée du mérite et un maillot floqué du sigle de la Radieuse et signé, que lui a remis le président d’honneur de l’association Radieuse, Lakhdar Belloumi lequel est invité à suivre les péripéties de la Coupe du monde à Moscou, ainsi que le membre du Bureau fédéral et ancien international de la JSK et l’USMH, Hakim Meddane (manager général de l’ENA).

Cette sympathique et symbolique cérémonie s’est déroulée en présence des membres de l’ambassade algérienne et de la communauté algérienne à Moscou.

Monsieur Allaoua Ismaïl a remercié l’association Radieuse pour ce geste de reconnaissance des Algériens envers le corps diplomatique de leur pays

Signalons que l’ambassadeur a offert un diner en l’honneur de l’ancien ballon d’or, Lakhdar Belloumi, de Hakim Meddane et du président de la FAF, Kheirredine Zetchi