LFP-Élections : La liste finale des candidats

Après l’expiration des délais de dépôt de recours fixé du 10/06/2018 au 12/06/2018 à 18h 00 et de celle de l’étude des recours effectuée les 13 et 14 juin courant, la commission électorale rend publique la liste définitive des candidats à l’élection du président de la LFP et de son Bureau exécutif programmée le 21/06/2018 au Centre Technique National de Sidi Moussa.

PUBLIE LE : 18-06-2018 | 0:00