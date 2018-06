JSK : Menad décline l’offre mais…

Alors que le mercato de la JSK avance sereinement, neuf recrues ayant été engagées depuis le début du mercato, le dossier de l’entraîneur reste, lui, toujours en suspens. Initialement, la JSK devait annoncer le nom du nouvel entraîneur en fin de semaine dernière, mais ça na pas été fait faute d’avoir conclu.

En effet, jusqu’ici c’est le nom de Djamel Menad qui revenait avec force insistance. Le président Cherif Mellal avait même annoncé avoir conclu avec l’ancien attaquant du Jumbo Jet, alors qu’officiellement les deux parties sont encore en négociation. Sur le principe, Djamel Menad n’est pas libre étant encore sous contrat avec la FAF, mais Mouloud Iboud, le porte-parole de la JSK a néanmoins insisté pour lui confier les rennes de la barre technique de l’équipe première.

Après plusieurs rounds de négociation, Cherif Mellal et Djamel Menad se sont rencontrés, jeudi dernier, à Alger pour trancher sur son éventuelle venue. À la surprise générale, Djamel Menad a décliné l’offre. «Actuellement, je ne peux pas m’engager ailleurs. Je suis sous contrat avec la FAF et je compte bien respecter cet engagement», a déclaré Djamel Menad qui, selon certaines sources, avait d’abord attendu de voir quel recrutement allait proposer la JSK avant de décider de s’engager ou pas. Car, sauf grosse surprise, son contrat avec la FAF devrait être résilié sous peu au même titre que Meziane Ighil et Rabah Madjer qu’on annonce partants. Il ne resterait à la FAF qu’à s’entendre, nous dit-on, avec les principaux concernés sur la formule. Entre temps, la direction de la JSK a fait une proposition à Denis Lavagne, mais le souci avec cette démarche, c’est que le technicien français est en poste au Havre AC avec qui il a joué l’accession en Ligue-1 jusquà l’ultime moment. Il fallait donc s’attendre à ce que la réponse soit négative.

Cherif Mellal a déclaré qu’il disposait d’un plan D, mais pour l’heure il n’a donné aucun indice sur l’identité de l’entraîneur en question. Essaie t-il de gagner du temps pour voir comment évoluera la situation de Menad vis-à-vis de la FAF ? On verra bien…