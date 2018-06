Natation, Jeux Méditerranéens de Tarragone-2018, Mohamed Hakim Boughadou, « Nous visons le podium avec Oussama Sehnoun »

Les Jeux méditerranéens approchent. Quels sont les nageurs qui vont représenter l’Algérie à Tarragone ?

Nous allons participer à ces jeux avec une équipe de dix nageurs, cinq filles et cinq garçons. On aura cinq athlètes seulement de l’équipe seniors, à savoir Oussama Sehnoun, Chouchar Ramzi, Melih Amel, Cherouati Souad et Nefsi Rania. Les autres nageurs, qui sont occupés par les différents examens scolaires, notamment le baccalauréat, n’ont pas pu se concentrer et se préparer convenablement pour ces joutes. Les cinq autres font partie de la sélection. Ce sont des athlètes qu’on prépare pour les Jeux africains de la jeunesse qui auront lieu à Alger au mois de juillet prochain. Donc, ces J.M seront un tremplin pour eux.



Comment s’est effectué la préparation en prévision de ce rendez vous de grande envergure ?

En toute honnêteté, nous avons eu du retard dans la préparation. Les athlètes de l’élite n’ont pas eu leurs bourses de préparation encore. Pour les nageurs qui se préparent en Algérie, nous avons été pénalisés par la fermeture pour rénovation des infrastructures, notamment à Alger. Les piscines de Kouba, du 5-Juillet et du 1er-Mai n’étaient pas opérationnelles cette saison. C’est un sérieux handicap pour nos athlètes. Certes, nous avons pu disposer de la piscine du centre de Souidania, mais il faut savoir que c’est un petit bassin, qui ne nous permet pas d’effectuer une bonne préparation, techniquement parlant. Cela dit, les athlètes séniors ont quand même poursuivi leurs programmes de préparation avec leurs clubs respectifs à l’étranger, à l’image de Nefsi Rania qui est dans un pôle au Canada. Pour nos jeunes athlètes, ils ont effectué plusieurs stages en Algérie. D’ailleurs, ils étaient à Sétif durant tout le mois du Ramadhan. Ils sont d’ailleurs en ce moment en stage de regroupement à Alger qui va durer jusqu’au 21 juin, date du départ de la délégation pour Tarragone.

Quels sont vos objectifs pour ces Jeux méditerranéens ?

Il faut savoir que le niveau méditerranéen est très élevé. La compétition sera très relevée, notamment avec la participation des nageurs français et italiens. Pour notre part, nous allons pratiquement participer à toutes les spécialités, que ce soit pour les courses individuelles ou en relais. Pour ce qui est des objectifs, nous visons au moins un podium avec notre nageur vedette Oussama Sehnoun, dans les spécialités du

50 m et 100 m nage libre. Pour les autres athlètes, nous visons des finales. Ca sera déjà une bonne chose pour nos jeunes nageurs.



Quels sont les prochaines échéances que la FAN prépare en dehors des J.M. ?

Nous avons les Jeux africains de la jeunesse à Alger, auxquels nous allons prendre part avec force. Nos athlètes visent les podiums. Ce sont pratiquement les meilleurs dans leurs catégories et leurs spécialités respectives. Nous auront éventuellement des athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques de la jeunesse en Argentine au mois d’octobre prochain. Sinon, nos athlètes se préparent aussi pour les championnats d’Afrique qui auront lieu du 10 au 16 septembre à Alger. C’est une compétition ou nous devons briller.

Rédha M.