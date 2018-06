Tizi Ouzou : Décès du correspondant local du journal Echourouk

Le journaliste collaborateur Ahmed Ibari est décédé hier matin à l’hôpital de Draa El Mizan des suites d’une maladie, a annoncé le même jour la radio de Tizi-Ouzou. Correspondant local de la localité sud de la wilaya de Tizi-Ouzou au profit du quotidien Echourouk, le défunt, âgé de la cinquantaine, était également enseignant et écrivain. Simple et serviable, il aimait profondément son métier de collaborateur de presse et répondait toujours présent à toutes les sollicitations de couvertures médiatiques de toutes les activités se déroulant dans cette région de la wilaya. L’inhumation a eu lieu le jour même au cimetière de son village en présence d’une foule nombreuse ainsi que des autorités locales. L’Association des journalistes et correspondants de la wilaya de Tizi-Ouzou (AJCTO) a rendu hommage au disparu. «C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre confrère Ibari Ahmed, un des membres fondateurs de l'Association des journalistes et correspondants de Tizi-Ouzou», a écrit l’AJCTO dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt.

Bel. Adrar

----------------//////////////////////////

Condoléances

Peiné par la nouvelle du décès d’Ahmed IBARI, correspondant et chef de bureau du quotidien Echourouk dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le ministre de la Communication, Monsieur Djamel KAOUANE, présente à sa famille ses condoléances les plus attristées et l’assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Il prie Allah d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.

«A Allah nous sommes et à Lui nous retournons.»