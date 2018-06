Lutte contre la contrebande : 5 personnes arrêtées dans plusieurs régions

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont arrêté, samedi à M’sila/1ère RM et Tébessa/5e RM, trois individus en possession de trois fusils de chasse, tandis que d’autres détachements de l’ANP ont appréhendé à Oran et Mascara/2e RM, deux narcotrafiquants et ont saisi 400 comprimés psychotropes.

De même, 2.614 unités de différentes boissons ont été saisies à Biskra/4e RM», précise la même source.

Par ailleurs, «un détachement de l’ANP a saisi, à In Guezzam/6e RM, un véhicule tout-terrain et trois motocyclettes, alors que des unités des Garde-côtes ont déjoué, lors de deux opérations distinctes menées à Aïn Témouchent et El-Ghazaouat/2e RM, deux tentatives d'émigration clandestine de 36 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale», ajoute le MDN.