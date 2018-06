Colloque le 15 juillet à Mostaganem : Mathématiques et vivre-ensemble

L'université Ibn-Badis de Mostaganem abritera du 15 au 19 juillet 2018 le 70e colloque de la Commission internationale pour l’étude et l’amélioration de l’enseignement des mathématiques (CIEAEM) sur le thème "Mathématiques et vivre-ensemble : processus social et principe didactique", indique un communiqué de la Fondation méditerranéenne du développement durable «Djanatu-al-Arif». Ce colloque, organisé en partenariat avec la Fondation «Djanatu Al Arif» ainsi que AISA ONG, se déroulera sous le Haut patronage du Président de la République Abdelaziz Bouteflika. Ce rendez-vous international dédié à l’éducation mathématique réunira des chercheurs et des enseignants de tout niveau, provenant de plus de 20 pays des cinq continents, qui présenteront leurs recherches et leurs expériences et échangeront dans le cadre de conférences, groupes de travail, ateliers, sessions spéciales, pendant 5 jours. Le choix de l’Algérie, pays initiateur de la Journée internationale du Vivre-ensemble en Paix, pays riche du potentiel de sa jeunesse et de possibilités dans le domaine de l’éducation, «est une première pour la CIEAEM», souligne la même source, ajoutant que ce choix «s’inscrit totalement dans l’esprit humaniste du Vivre-ensemble et d’un renouveau de l’enseignement des mathématiques qu'a initié la CIEAEM».