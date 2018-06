L’ANP recrute : Le 15 juillet date limite des inscriptions

Vaste opération de recrutement lancée par l’Armée nationale populaire. Sur le site du ministère de la Défense nationale (MDN), il est fait état d’un concours d’admission organisé par la Direction des Écoles des Cadets de la nation.

Il s’agit d’un processus qui s’inscrit, indique-t- on, «dans le but de former des cadres-élites qui ambitionnent d’achever un cursus professionnel prometteur au sein de l’Armée Nationale Populaire». Le concours en question concerne les cadettes et les cadets des deux cycles d’enseignement moyen et secondaire. Il est aussi d’envergure nationale, vu que c’est l’ensemble des écoles du MDN réparties à travers le pays qui sont concernées. En effet, et s’agissant du recrutement dans le cycle secondaire, les inscriptions sont ouvertes autant pour les filles que pour les garçons au niveau des écoles des Cadets de Blida, Oran et Sétif. Pour ce qui est du cycle primaire, les jeunes candidats intéressés (garçons uniquement) peuvent s’inscrire dans les Ecoles de l’Armée se trouvant dans les wilayas de M’sila, Tiaret, Batna, Bechar, Bejaia, Laghouat et Tamanrasset. La date limite des inscriptions est fixée au 15 juillet prochain. «Les inscriptions se font exclusivement par voie électronique à travers le portail de préinscription du Ministère de la Défense Nationale: http://preinscription.mdn.dz/cadets», précise la même source. L’accès aux écoles des Cadets de la nation de l’ANP est proposé aux candidats et candidates de niveau secondaire nés en 2003 ou postérieurement à cette date, d’être titulaires du BEM avec une moyenne supérieure ou égale à 12/20 de l’année scolaire 2017-2018.

Pour ce qui est des candidats du cycle moyen, ceux-là doivent être titulaires du Certificat de l’enseignement primaire avec une moyenne égale ou supérieure à 08/10, de l’année scolaire 2017-2018, nés en 2007 ou postérieurement à cette date.

Autant pour le niveau secondaire que celui primaire, être de nationalité algérienne, en bonne santé, de bonne constitution physique et, bien évidemment, la réussite au concours d’accès sont parmi les critères à satisfaire. L’ANP dispose, rappelle-t-on, d’une dizaine d’écoles des Cadets de la nation, dont la dernière à être réceptionnée a été celle inaugurée en octobre dernier à Tamanrasset par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’Armée Ahmed Gaid Salah. Cette école est dédiée à l’enseignement moyen et dispose d’une capacité de 800 places pédagogiques. Elle est dotée en outre de toutes les commodités et de moyens matériels, humains et pédagogiques modernes, à l'instar de laboratoires des sciences appliquées et technologiques, de salles de cours assistés par ordinateur, de laboratoires de langues, de salles Internet, d'amphithéâtres, de bibliothèques et d'infrastructures de sports et de loisirs.



Des établissements prestigieux



Lors de sa visite effectuée en mai 2018 dans l’enceinte de cette école, Ahmed Gaid Salah avait mis l’accent sur «l’intérêt particulier que porte le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire à ce genre d’établissements modernes d’enseignement, qui sont à leur début, mais prestigieux par leurs racines historiques». Par la même occasion, il rappellera que «les objectifs didactiques et scolaires les plus ultimes sont d’atteindre le summum de la parfaite exploitation des capacités intellectuelles et mentales de notre jeunesse et d’investir adéquatement dans les divers talents que Dieu a donnés à ses hommes». «Des potentiels qui devraient être forgés et qui ont besoin de développement et d’orientation au service de la patrie et de l’armée», avait-il ajouté. D’autre part, l’on retrouve dans le site du MDN un guide de recrutement 2018 comprenant des informations détaillées sur la formation prodiguée au sein des établissements de l’ANP. Ce guide est accompagné d’un appel aux jeunes Algériens où il est écrit ceci: «Vous qui désirez intégrer les rangs de l'Armée Nationale Populaire et souhaitez garantir votre avenir professionnel, et contribuer à défendre votre patrie, l'Armée Nationale Populaire vous offre l'occasion de devenir: Officiers, Sous-officiers, Hommes du rang dans les Forces Terrestres, Forces Aériennes, Forces Navales, Forces de Défense Aérienne du Territoire, la Gendarmerie Nationale, la Garde Républicaine, les Directions et Services centraux du Ministère de la Défense Nationale».

Karim Aoudia