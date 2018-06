Mondial-2018 : La Croatie se lance idéalement

La Croatie n'a guère été impressionnante face au Nigeria pour son entrée en lice dans le groupe D mais sa victoire de samedi (2-0) lui permet de prendre la tête du groupe après le nul des Argentins face à l'Islande (1-1). Luka Modric, le meneur de jeu du onze au damier, y est allé de son but, en transformant un penalty à vingt minutes de la fin (2-0, 71). Mais il s'agissait là du premier tir cadré croate et seulement du deuxième de la partie, démontrant du même coup le faible niveau offensif des deux équipes sur ce match.

Les hommes de Zlatko Dalic, qui avait aligné le onze prévu avec Mario Mandzukic en 9, Rebic et Perisic sur les ailes et Luka Modric un peu plus reculé avec Ivan Rakitic dans l'axe, ont globalement contrôlé le match. Solides défensivement, plus techniques que leurs adversaires pour faire circuler le ballon, ils n'ont cependant pas vraiment su profiter des espaces assez importants laissés par les Nigérians souvent éparpillés sur le terrain. Ils avaient ouvert le score sur un but contre son camp d'Oghenekaro Etebo, qui avait dévié dans son but une tête plongeante de Mandzukic consécutive à un corner peu après la demie-heure de jeu (1-0, 32). Organisés dans un 4-2-3-1 assez proche de celui de leurs adversaires, les Super Eagles ont eu beaucoup de mal à se montrer dangereux.

Il a fallu attendre une tête d'Odion Ighalo pour mettre timidement Danijel Subasic à contribution (59’), signe des difficultés persistantes de l'équipe menée par Gernot Rohr pour retrouver la forme qui lui avait permis de s'extirper d'un groupe de qualification relevé avec la Zambie, l'Algérie et le Cameroun.

Le match face à l'Islande sera déjà celui de la dernière chance pour le Nigeria qui terminera son premier tour face à l'Argentine.

La Croatie, elle, a fait le boulot face à l'équipe supposée la plus faible d'un groupe assez dense. Une belle opération qui lui permet d'envisager avec une relative sérénité le choc face à Messi et ses coéquipiers, déjà au pied du mur, dans cinq jours, à Nijni Novgorod. Un nouveau bon résultat pourrait déjà les rapprocher d'un huitième de finale en bonne position.

Pérou - Danemark

Paolo Guerrero (Pérou) : «Le résultat n'est pas juste, tout le monde est frustré. On méritait de gagner, on a eu de nombreuses occasions mais quand on ne les concrétise pas, c'est ce qui arrive. Il faut toujours respecter les décisions du sélectionneur et quand il fera appel à moi, je serai prêt. Il reste deux matches. J'espère que l'on aura récupéré contre la France et qu'on jouera la qualification contre l'Australie. On sait que le prochain match sera dur mais on peut le gagner. Tout le monde a vu que l'on méritait plus. On a contrôlé le match. Là il faut oublier ce match et penser à la France. Je suis allé encourager Cueva (qui a raté un penalty, ndlr) car c'est un joueur fondamental de cette équipe et il faut qu'il se remette de ça, qu'il aille de l'avant».

Pedro Gallese (Pérou) :

«Ça fait mal de perdre de cette façon parce qu'on méritait un peu plus. Mais c'est le foot. Eux, ils ont profité de l'occasion qu'ils ont et nous on ne va pas plonger. Cueva va se relever et il fera un grand match contre la France».

Alberto Rodriguez (Pérou): «Tout reste ouvert. Il reste deux finales et on va se battre jusqu'à la fin. On a été agressif devant et il ne nous a manqués que l'efficacité».

L’Argentine tenue en échec par l’Islande (1-1)

L'Argentine s'est heurtée à l'Islande (1-1) avec sa star, Lionel Messi, ratant un penalty crucial, pour l'entrée en lice de l'Albiceleste dans le Mondial-2018 à Moscou, au lendemain du festival de Cristiano Ronaldo contre l'Espagne. Alors qu'on attendait «La Pulga» au tournant après le triplé de son rival la veille avec le Portugal (3-3), Messi a vu son penalty détourné par l'Islandais, Hannes Halldorsson, et échoué à donner un avantage décisif à son Argentine à la 64e minute d'un match fermé, après les buts de Sergio Agüero (19’) et Alfred Finnbogason (23’). Le portier du club danois Randers FC avait déjà frustré Messi à deux reprises, en boxant un ballon bien enroulé (17’) puis en captant une autre tentative (21’), et l'Argentin a manqué le cadre en fin de match malgré tous ses efforts (82’, 90’). Voilà qui risque de relancer les débats sur le niveau du Barcelonais avec la sélection nationale. D'autant plus quand son grand rival 'CR7' inscrit un triplé face à la grande Espagne, un jour plus tôt, en transformant son penalty, lui.



Messi rate son entrée

Lionel Messi a raté ses débuts et un penalty au Mondial-2018, alors que l'arbitrage vidéo a fait une entrée spectaculaire, sans couac, dans l'histoire de la Coupe du monde, avec un penalty accordé à la France, victorieuse dans la douleur de l'Australie (2-1).

CR7 (3) - Messi (0)

Hannes Halldorsson est fou de joie au coup de sifflet final : le gardien des «Vikings» a stoppé un penalty de Lionel Messi et l'Islande, pour sa première Coupe du monde, a neutralisé l'Argentine et ses cracks (1-1). «J'avais fait mes devoirs, on sait que c'est le genre de situation qui peut se produire», a commenté le héros du match.

La planète foot attendait autre chose qu'un «Leo» Messi qui a tout raté. Sergio Agüero a inscrit l'unique but argentin et Diego Maradona, en tribunes, s'est renversé dans sa chaise quand Messi a manqué un dernier coup franc!

On attendait plutôt une réaction d'orgueil. Car, vendredi soir, Cristiano Ronaldo, grand rival de la star du Barça, a éclaboussé de son talent le choc Portugal-Espagne (3-3) avec un triplé... Combien de temps encore un trophée majeur va-t-il se refuser à Messi avec l'Albiceleste? Ce trou béant dans le palmarès est une insulte au talent de la Pulga qui, à 30 ans, sait que le temps passe et que les quatre finales perdues (trois en Copa America et celle au Mondial-2014 au Brésil) font tache.



Cueva rate aussi un penalty...

Lui aussi a manqué un penalty, mais il aura plus de mal à s'en remettre que Messi : le Péruvien, Christian Cueva, en pleurait au coup de sifflet final. Ca faisait 32 ans que le Pérou n'avait plus joué en Coupe du monde et c'est le Danemark qui a brisé ses rêves de victoire sur un but de Youssouf Poulsen (1-0).

L'entrée de Paolo Guerrero, joueur emblématique des Incas à 34 ans, après l'heure de jeu, n'a rien changé. Le Danemark rejoint les Bleus en tête du groupe et prend aussi une option sur les 8es de finale.

C'est tout de même une petite victoire pour Guerrero, suspendu pour un contrôle positif à un métabolite de la cocaïne et qui ne devait pas disputer le Mondial russe. Mais le Tribunal fédéral suisse a estimé que son ultime recours contre cette sanction «suspendait la suspension» de l'attaquant, soutenu par le syndicat des joueurs professionnels. Un régime d'exception qui permet à l'ancien joueur du Bayern et de Hambourg, aujourd'hui à Flamengo (Brésil), de faire partie de la fête russe. «El Depredator» (le Prédateur) rentrera-t-il au pays à l'issue du premier tour ?



Croatie, grande gagnante

Et la bonne opération du jour revient à la Croatie, victorieuse du Nigéria grâce à un but contre son camp d'Oghenekaro Etebo et un penalty de la vedette du Real Madrid Luka Modric (2-0).

Voilà l'équipe à damiers qui prend seule la tête du groupe D, puisque l'Argentine a été muselée par l'Islande. De quoi raviver le souvenir d'un Euro-2016 fini devant l'Espagne en poule avant de ne céder qu'en prolongation face aux futurs champions d'Europe portugais. De quoi aussi entretenir le rêve des Croates d'une épopée mode 1998, lorsque la génération de Davor Suker avait atteint le dernier carré. Dimanche, c'est le jour des seigneurs. L'Allemagne, championne du monde en titre, affronte le Mexique. Et le Brésil, autre favori, croise la Suisse. Tout le monde attend Neymar. «Il est toujours rapide, il n'a pas perdu cette vitesse mais il n'est pas à 100%. J'espère qu'il sera en forme dimanche», a confié son sélectionneur Tite.

La technologie au secours des Bleus



On approche de l'heure de jeu de France-Australie. Les Français, accrochés (0-0), rencontrent alors de grosses difficultés face à un adversaire tenace. Soudain, l'arbitre uruguayen Andres Cunha se précipite sur la touche pour vérifier, images à l'appui, si un défenseur australien a bien fait une faute sur Antoine Griezmann dans la surface de réparation. Décision : penalty, transformé par l'attaquant de l'Atletico Madrid. L'assistance vidéo (VAR) vient d'entrer dans l'histoire de la Coupe du monde. Dans la foulée, M. Cunha accorde, sans aucun recours à la vidéo, un penalty aux Australiens, pour une main évidente du défenseur Samuel Umtiti dans la surface de réparation. Mile Jedinak égalise alors pour les Socceroos, avant que Paul Pogba ne donne la victoire aux Français d'une superbe frappe en fin de match (81’). ‘L'essentiel est là», a synthétisé Didier Deschamps.