CSC : Des renforts de choix

Le manager général du club, Tarek Arama, et l’entraîneur, Rachid Amrani, sont en train de procéder à un recrutement bien réfléchi. Considérant que le Chabab jouera la saison prochaine sur plusieurs fronts, notamment avec sa participation à la Ligue des champions africaine, ils doivent absolument renforcer l’effectif par des éléments correspondant au profil recherché, selon les besoins relevés. Ainsi après avoir engagé le défenseur central Chahrour (PAC), les milieux de terrain Beldjillali (USMA) et Haddad (DRBT), ils viennent de faire signer Salhi (MOB) et sont sur le point de finaliser avec Djaâbout (JSK), deux attaquants de qualité.

Les pourparlers sont aussi engagés avec Benayad (ESS), qui pourrait lui aussi rejoindre le champion d’Algérie en titre. Par ailleurs, le manager général du CS Constantine vient de réussir une excellente opération en engageant l’attaquant du Difaâ Tadjenanet, Mohamed Amine Belmokhtar. Convoité par de nombreux clubs, dont la JSK qui le voulait à tout prix, Belmokhtar qui était pourtant sur le point de rejoindre les Canaris, exprimant même à maintes reprises dans les médias son souhait et son intention de rejoindre le club le plus titré d’Algérie, a fini par trancher en faveur du CSC au final. Le challenge en vaut la peine. Il est vrai qu’il a subi une forte pression pour changer d’avis. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que Tarek Arama a su le convaincre de rejoindre les rangs du CSC, qui désire absolument se renforcer qualitativement, tout en préservant la stabilité de l’effectif. Amrani veut avoir des doublures de qualité dans chaque poste, instaurer par là une concurrence réelle et maintenir en éveil chacun de ses éléments. Il tient à maintenir la dynamique enclenchée lors de la saison passée qui a consacré le CSC champion d’Algérie pour la seconde fois de son histoire.

Amrani lui tient à coeur de mettre en place une équipe toujours plus compétitive et conquérante. «Gagner le championnat c’est bien, mais il faut-être capable de poursuive sur la même voie. C’est le plus difficile à faire. Le CSC de part sa popularité et les moyens dont-il dispose doit désormais apprendre à faire partie des équipes qui jouent pour les titres. Il faut que le palmarès du club soit enrichi. C’est pourquoi il nous tient à cœur d’y instaurer cette culture de la gagne des titres», affirme-t-il.

Pour ce qui est de la préparation d’intersaison, l’équipe constantinoise effectuera deux stages en Tunisie.

Mohamed-Amine Azzouz