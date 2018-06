Pas de prolongation de cessez-le-feu en Afghanistan : Surenchère talibane

Alors que le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s'est félicité de l'annonce par le gouvernement afghan de l'extension du cessez-le-feu unilatéral avec les talibans, ces derniers viennent de tourner le dos à la proposition du président Ashraf Ghani en rejetant la prolongation du cessez-le-feu de trois jours observé, ce week-end face aux forces afghanes, à l'occasion des fêtes de l’Aïd.

«Le cessez-le-feu se termine, ce soir, et nos opérations reprendront. Nous n'avons aucune intention de prolonger le cessez-le-feu», a déclaré le porte-parole taliban, Zabihullah Mujahid. L’annonce du cessez-le-feu unilatérale du président afghan se voulait un signe d’apaisement et une main tendue aux talibans, pour un éventuel processus de réconciliation interafghane. Premier du genre depuis l’invasion américaine en 2001, le cesser-le-feu a nourri des faux espoirs parmi la population afghane meurtrie par des attentats sanglants, dont le dernier remonte à samedi et qui a fait au moins 25 morts parmi une foule en liesse descendue dans les rues, pour justement célébrer la cessation des combats dans la province de Nangarhar, à l’est du pays. L’espoir soulevé par cette trêve a dépassé les frontières. Les responsables de l'Otan ont manifesté un fort enthousiasme et veulent croire à une solution négociée dans ce conflit. Ils ont évoqué une situation «différente», du «jamais vu». Le secrétaire général, Jens Stoltenberg, s'est félicité de cette situation et a appelé les talibans à «s'asseoir à la table des négociations». Croire à des négociations n'est plus «un vœu pieux», a assuré de son côté le commandant suprême des forces alliées en Europe. «Je pense que les talibans sont sous pression en ce moment», a-t-il ajouté. Tout faux, car en mettant fin au cessez-le-feu, les talibans veulent créer un climat de surenchérissement et mettre ainsi la pression sur le gouvernement de Kaboul, pour des «concessions historiques». En février déjà, le président Ashraf avait évoqué une reconnaissance des talibans dans le cadre d'un processus politique, en vue d'aboutir à des négociations mettant fin à 16 ans de conflit. Un premier pas que le mouvement taliban veut tout de même rentabiliser à tout prix, car l’apparition sur le terrain d’un élément surprise, en l’occurrence Daesh, auteur de l’attentat de Nangarhar, n’est pas à son avantage.

M. T.