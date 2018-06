Dénucléarisation totale de la péninsule coréenne : 47 demandes transmises à Pyongyang

Washington a adressé à Pyongyang une liste de 47 demandes concernant la dénucléarisation totale, a fait savoir hier le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono. «Le dirigeant suprême nord-coréen a consenti la dénucléarisation totale, à cet égard, une liste de 47 demandes a été soumise à la Corée du Nord. Si l'exigence de la dénucléarisation complète n'est pas satisfaite, les sanctions contre la Corée du Nord ne seront pas levées. Je pense qu'ils (les Nord-coréens, ndlr) le comprennent», a précisé le chef de la diplomatie japonaise, dans une interview pour la chaîne de télévision nationale NHK. Il a indiqué que ces demandes portaient, entre autres, sur l'élimination des missiles, dont ceux qui représentent une menace pour le Japon. Auparavant, le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, avait déclaré, lors de son déplacement à Pyongyang, que la notion de la dénucléarisation totale prévoyait l'élimination transparente et irréversible des stocks d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive, ainsi que des missiles et des infrastructures impliqués. Le premier sommet américano-nord-coréen s'est déroulé, le 12 juin à Singapour. MM. Trump et Kim ont signé un document dans lequel Washington s'engage à donner des garanties de sécurité à la Corée du Nord, tandis que Pyongyang réaffirme son attachement à une «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne». Dans le même temps, l'accord n'insiste pas sur un renoncement complet, irréversible et garanti aux armes nucléaires ou sur la destruction des missiles balistiques intercontinentaux.