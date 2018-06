Syrie : les pays garants du processus d’Astana : consultation à Genève

L’envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient et les pays d’Afrique, vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, a indiqué que les représentants des trois pays garants du processus d’Astana tiendront des consultations avec l’envoyé spécial pour la Syrie, Staffan de Mistura, aujourd’hui et demain à Genève. Dans un point de presse qu’il a tenu à Moscou, M. Bogdanov a fait noter : «Nous avons une bonne opportunité pour se réunir ensemble à Genève et pour tenir de telles consultations avec de Mistura, avec la participation des trois pays garants du processus d’Astana (la Russie, l’Iran et la Turquie)». Bogdanov a souligné que la tenue de la 2e conférence du dialogue syrien à Sotchi aura lieu après la détermination des arrangements de l’action de la commission de débat de la Constitution syrienne, en vue de consolider les décisions prises. Dans une déclaration finale du sommet de l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), tenu la semaine dernière à Qingdao en Chine, les pays membres à l’OCS ont affirmé qu'il n’y avait pas d'alternative à un processus politique global sous la direction des Syriens eux-mêmes, pour régler la crise en Syrie. Dans la déclaration, ils ont affirmé que «le règlement de la crise en Syrie part de la nécessité de préserver sa souveraineté, son indépendance et son intégrité territoriale, conformément à la résolution du Conseil de sécurité No 2254 qui insiste sur ces principes». La déclaration met l’accent sur l’efficacité des réunions d’Astana sur la crise en Syrie et sur les résultats de la Conférence du dialogue national intersyrien de Sotchi, tenue en janvier dernier, qui avait contribué dans le renforcement du processus pour parvenir à un règlement politique de la crise en Syrie. Les chefs d’État des pays membres à l’OCS ont appelé à s'«engager au mémorandum relatif à la création des zones de désescalade en Syrie, qui n’incluent pas les réseaux terroristes, exprimant leur soutien aux pourparlers de Genève sur la crise en Syrie».