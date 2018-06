Les migrants de l’Aquarius trouvent refuge en Espagne : Un geste humanitaire et politique

Les 632 migrants secourus en Méditerranée sont tous arrivés hier dans le port espagnol de Valence (Est), y trouvant finalement refuge, alors qu'ils s'étaient vu refuser d'accoster en Italie, puis à Malte, après neuf jours d'errance en mer, marquant ainsi de profondes fractures au sein de l'Union européenne (UE) sur la question migratoire. En effet, c'est la fin de l'odyssée pour ces 632 rescapés de l'Aquarius et des deux bateaux de la marine italienne qui l'accompagnaient.

Parmi les migrants, se trouvaient 450 hommes, 80 femmes, dont au moins sept enceintes, 89 adolescents et 11 enfants de moins de 13 ans, l'arrivée à Valence marque la fin d'une odyssée de 1.500 kilomètres. «C'est la fin d'un voyage trop long», a déclaré David Noguera, président de Médecins sans frontières (MSF) Espagne, en se félicitant que les migrants soient enfin «en lieu sûr», tout en tirant la sonnette d'alarme face au précédent «négatif» représenté par la fermeture des ports aux ONG de secours aux migrants.



Des soins et des premiers secours



Après un premier examen médical à bord des bateaux qui n'a révélé que des pathologies «mineures» comme des «brûlures», selon les autorités régionales de Valence, les migrants descendaient sur la terre ferme où leur situation doit être examinée au cas par cas par les autorités sanitaires espagnoles. Un processus qui va prendre au total de longues heures. La situation administrative de chaque migrant est examinée, et les autorités espagnoles ont annoncé qu'un permis de séjour exceptionnel de 30 jours leur serait accordé, a-t-on fait savoir. Des femmes enceintes et d'autres personnes nécessitant des soins ont été transférées vers des hôpitaux, selon la Croix-Rouge, tandis que de premiers migrants ont déjà pu partir vers des hébergements provisoires. De nombreux rescapés souffrent néanmoins de la gale, maladie contractée en raison des déplorables conditions d’hygiène dans les camps en Libye. Il a donc fallu, selon les autorités impliquées dans leur prise en charge, envoyer des médecins pour faire le point sur l’infection. Une mise en quarantaine a été décidée pour certains passagers. Au total, le dispositif mis en place pour cet accueil exceptionnel mobilise 2.320 personnes, dont un millier de bénévoles et 470 traducteurs. Les migrants sont de nationalités très diverses (25 pays), originaires d'Afrique sub-saharienne, du Pakistan, d'Afghanistan ou encore de Syrie, épuisés par des jours et des jours en mer, et à l’issue d’une traversée difficile marquée par une mer agitée. Rarement des migrants repêchés en mer auront, à l’arrivée, fait l’objet d’autant de sollicitude, même si leur avenir est loin d'être garanti.



Un geste « humanitaire » sur fond de crise européenne autour de la migration



Cette opération de sauvetage a été marquée par de profondes fractures au sein de l'Union européenne sur la question migratoire qui sera au centre du prochain Conseil européen des 28 et 29 juin. Tout juste arrivé au pouvoir, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez avait offert lundi dernier d'accueillir les migrants sauvés par l'Aquarius, dans la nuit du 9 au 10 juin au large de la Libye, et à qui l'Italie et Malte refusaient d'ouvrir leurs ports. Un geste «humanitaire», mais aussi «politique» pour Madrid, destiné à impulser une réponse européenne commune face à la crise migratoire. Le refus de l'Italie et de son ministre de l'Intérieur Matteo Salvini (Ligue, extrême droite), homme fort du gouvernement, d'accueillir l'Aquarius, a, en effet, plongé l'Europe dans une nouvelle crise sur la question migratoire, et déclenché une passe d'armes diplomatiques entre la France et l'Italie. Si un déjeuner vendredi entre le président français, Emmanuel Macron, et le chef du gouvernement italien Guiseppe Conte a permis d'apaiser les tensions, Matteo Salvini a persisté et signé en réitérant l'interdiction aux ONG d'accéder aux ports italiens. On parle par ailleurs de 66.000 autres migrants que pourraient âtre accueillis par le Portugal, Malte et d'autres pays d'Europe. Les rescapés arrivés à Valence ne sont, toutefois, pas les seuls à être pris en charge par les Espagnols, car près d'un millier d'autres migrants sont arrivés vendredi et samedi dans le sud de l'Espagne, troisième porte d'entrée par la mer dans l'UE, à bord d'embarcations de fortune.

Près de 1.000 migrants secourus au large des côtes andalouses

Près de 1.000 candidats à l'immigration clandestine ont été secourus depuis vendredi au large des côtes andalouses (sud de l'Espagne), alors qu’ils tentaient de rejoindre le pays ibérique à bord de près de 70 embarcations de fortune, selon des données du service de sauvetage maritime espagnol, relayées hier par les médias. Depuis vendredi, quelque 479 personnes ont été secourues au niveau de la mer d’Alboran lorsqu’elles tentaient de gagner le littoral espagnol à bord de 59 embarcations, alors que dans la zone du détroit de Gibraltar, 507 autres migrants ont été sauvés à bord de 10 embarcations de fortune. L’augmentation du nombre des arrivées de migrants dans le port de Motril (Sud) a obligé la police à transférer une cinquantaine de personnes, qui étaient accueillies dans le Centre temporaire des migrants (CETI) de cette ville, vers d’autres centres d’accueil gérés par des ONG dans plusieurs régions d’Espagne. De son côté, la municipalité de Tarifa a aménagé un centre d’accueil dans une salle omnisports pour accueillir les nombreux migrants secourus vendredi.

Par ailleurs, 47 autres migrants, portés disparus samedi dans la soirée dans la mer d’Alboran après le naufrage de leur embarcation, étaient toujours recherchés hier, alors que quatre autres passagers de cette même embarcation ont pu être sauvés. Un dispositif de recherche a été mobilisé à cet effet, formé de l’hélicoptère des secours Helimer 204 et du bateau Guardamar Calope, relevant des secours maritimes, ainsi que d’un patrouilleur de la Garde civile et de l’avion Condor 2, de l’agence européenne de surveillance des frontières Frontex.