Grand angle : Persévérance

«Tous les chemins mènent à Rome». Cette expression proverbiale d'origine latine n’est certainement pas inconnue de l'émissaire de l'ONU sur la Syrie, Staffan de Mistura, diplomate italien et d’origine italienne et suédoise. Pour preuve, cette locution employée de nos jours pour désigner le fait qu'il existe diverses manières d'atteindre un même but semble l’inspirer. Ainsi, alors que le processus politique qu’il mène pour mettre un terme au conflit syrien est dans l’impasse en raison de divergences entre les parties syriennes et les parties prenantes, il tente de contourner les obstacles mis par l’annonce de son souhait de réunir six pays influents le 25 juin à Genève pour faire avancer les discussions sur une nouvelle Constitution syrienne. Selon l'émissaire, un Comité constitutionnel serait «le bloc clé pour aboutir à une revitalisation du processus politique» qui n'a plus donné lieu depuis des mois à des pourparlers indirects. Certes, lui-même est parfaitement conscient que la partie n’est pas gagnée d’avance et qu’il faudra beaucoup d’efforts pour concilier les points de vue. Mais la difficulté ne semble pas le rebuter. «Je n'attends pas de percée importante mais je suis confiant sur le fait que des progrès sont possibles», a déclaré M. de Mistura. Un espoir que le peuple syrien partage sans nul doute. Et pour cause, l’échec de toutes les sessions de pourparlers organisées sous l’égide de l’ONU depuis 2015 et des rencontres de Sotchi, quand bien même ont donné lieu à la mise en place de zone de d’escalades militaires, mais sans pour autant permettre la conclusion d’un accord de cessez-le-feu définitif, a accentué les souffrances des populations civiles et fait planer le risque d’aboutir à une situation hors contrôle. Ce qui ne manquera pas d’avoir des répercussions sur l’ensemble de la région et favorisera l’expansion du terrorisme. À la lumière de cette réalité, il est dès lors plus facile de comprendre pourquoi l’émissaire onusien et partant la communauté internationale, se refuse à baisser les bras et encourage inlassablement les parties syriennes à s’entendre sur un minimum vital qui puisse ainsi permettre d’amorcer le long chemin menant à la signature d’un accord de paix définitif.

Nadia K.