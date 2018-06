Libye : Combats autour d’importants sites pétroliers

L'armée nationale libyenne (ANL), autoproclamée et dirigée par l'homme fort de l'est libyen Khalifa Haftar, a annoncé hier une «grande offensive» pour chasser des groupes rivaux des sites pétroliers dans le nord-est du pays. Ces groupes armés avaient attaqué jeudi les terminaux de Ras Lanouf et Al-Sedra au cœur du «Croissant pétrolier» de la Libye, à environ 650 km à l'est de Tripoli, déjà endommagés par des violences similaires en 2016 et 2017. Le patron de la compagnie nationale de pétrole (NOC), Mustafa Sanallah, a mis en garde il y a quelques jours contre «un désastre national» si l'arrêt des exportations, en vigueur depuis cette attaque, se poursuit. «Nous avons lancé une grande offensive avec le soutien de l'armée de l'air pour chasser les milices de (Ibrahim) Jadhran et ses alliés», a déclaré à l'AFP le général Ahmed al-Mesmari porte-parole de l'ANL. M. Jadhran, qui commandait par le passé les Gardes des installations pétrolières (GIP) chargés de la sécurité du Croissant pétrolier, a régulièrement défié les différents pouvoirs libyens, à Tripoli ou dans l'Est. Il avait réussi à bloquer les exportations de pétrole depuis cette région durant deux ans avant d'en être chassé par l'ANL en septembre 2016. Jeudi, il avait indiqué sur une vidéo avoir formé une alliance pour reprendre le contrôle des sites pétroliers.