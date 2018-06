Ville de Hodeïda (Yémen) : échange de tirs et forcing diplomatique

Les troupes progouvernementales et les rebelles au Yémen ont échangé des tirs dimanche près de l'aéroport de Hodeïda et sur la route côtière, au 5e jour d'une offensive qui fait craindre pour les civils déjà éprouvés par plus de trois ans de guerre. L'offensive des loyalistes pour la reprise de cette ville portuaire clé (ouest), semble néanmoins piétiner alors que l'émissaire de l'ONU Martin Griffiths, poursuit en toute discrétion à Sanaa, la capitale contrôlée par les rebelles, des entretiens sur Hodeïda. À la faveur de l'offensive lancée mercredi avec l'aide d'une coalition militaire sous commandement saoudien, les troupes fidèles au président Abd Rabbo Mansour Hadi ont progressé jusqu'à l'aéroport de Hodeïda, situé à la limite sud de la ville tenue par les rebelles Houthis depuis 2014.

Dimanche, les protagonistes ont échangé des tirs d'obus près de l'aéroport et sur la route côtière, selon des sources militaires. Des tirs qui perturbent les lignes d'approvisionnement des forces progouvernementales qui assiègent des côtés ouest et sud cet aéroport toujours aux mains des rebelles, ont-elles ajouté. Les Houthis avaient réussi vendredi à couper la route côtière à 100 km au sud de Hodeïda, au niveau de la localité de Tuhaita. «Les tirs se poursuivent dans ce secteur, ce qui affecte le déroulement de l'offensive et perturbe l'arrivée de renforts en provenance du sud», selon une source des forces progouvernementales. Le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé jeudi que le port de Hodeïda reste ouvert pour éviter une aggravation de la crise humanitaire.