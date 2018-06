Après la détérioration de son état de santé : L’adolescent palestinien Hassan Mazhar al Tamimi libéré

Les autorités d'occupation israéliennes ont libéré hier l'adolescent palestinien Hassan Mazhar Al Tamimi, âgé de 18 ans originaire du village de Deir Nidham (nord-ouest de Ramallah), après la grave détérioration de son état de santé et sa perte de la vue suite à une négligence médicale dans les camps de détention de l'occupant.

Selon le militant Mohammed Al Tamimi, membre de l'association «Résistance au mur et à la colonisation», cité par l'agence Wafa, le garçon libéré devrait être pris en charge dans le centre médical de la Palestine à Ramallah, dans la journée d’hier, pour bénéficier d'un suivi et d'un traitement médical urgent suite à son état de santé jugé «gravement détérioré». Pour sa part, son avocat, Ahmed Safyeh, a indiqué, hier dans un communiqué de presse, que la négligence médicale pratiquée contre l'adolescent Hassan Mazhar Al Tamimi est à l'origine de la dégradation de son état de santé et de sa perte de vue, qualifiant cet acte de «crime». Ahmed Safyeh a indiqué que l'administration pénitentiaire de l'occupant israélien avait tardé délibérément à donner le traitement au garçon depuis son arrestation le 7 avril dernier, et ce malgré sa connaissance de son état de santé, qui s'est dégradé considérablement, souligne-t-il, depuis son incarcération. Le garçon Al Tamimi, «accusé d'avoir jeté des pierres, souffrant de problèmes rénaux et d'une augmentation en protéines dans le sang, depuis son enfance, doit avoir son propre traitement et sa nourriture spéciale, éléments qui n'ont pas été fournis intentionnellement par l'occupation», a dénoncé son avocat. Cette grave négligence lui a été préjudiciable, a fait savoir Ahmed Safyeh, qui a affirmé qu'après le transfert tardif du garçon, le 27 mai dernier, dans un hôpital de l'occupant israélien, l'administration pénitentiaire a décidé finalement de contacter sa défense pour lui annoncer la libération de l'adolescent détenu, tout en maintenant les poursuites pénales à son encontre. Pour l'avocat, les autorités d'occupation tentent, à travers cette décision, de se dérober de ses responsabilités et d'assumer ce «crime abject» de négligence médicale volontaire à l'encontre d'un détenu. Faute de prise en charge médicale adéquate et à temps, l'adolescent palestinien vient donc de perdre la vue, ont indiqué les militants palestiniens, appelant les institutions internationales à enquêter sur la politique de négligence médicale pratiquée par l'administration de l'occupant israélien contre les prisonniers palestiniens malades et d'inspecter sur leurs conditions de détention. Selon la commission palestinienne des affaires des prisonniers et ex-prisonniers, plus de 1.500 prisonniers palestiniens détenus dans des prisons de l'occupation israélienne souffrent de maladies chroniques, et 15 autres sont en soins permanents à la clinique de la prison de Ramallah et sont victimes de négligence médicale, y compris le retard de bénéficier de leurs traitements.