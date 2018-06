Projet de résolution sur la protection des Palestiniens : échec diplomatique et politique pour Israël et les Etats-Unis

Les échecs diplomatiques et politiques de l'occupant israélien et de son allié américain se succèdent à l'échelle internationale, au moment où les efforts palestino-arabes s'intensifient pour garantir la protection internationale dans les territoires occupés, couronnés par l'approbation de l'ONU du projet de résolution présentée par l'Algérie et la Turquie qui a recueilli 120 voix pour, 8 voix contre et 45 abstentions.

Après le véto américain contre le projet de résolution présenté par le Koweït au Conseil de Sécurité international (CSI), début juin en cours, le groupe arabe, présidé par l'Algérie et les pays de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), présidée par la Turquie, ont présenté un autre projet de résolution pour garantir la protection internationale au peuple palestinien et condamner les agressions israéliennes en Palestine. Le projet a été proposé sur la base de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU «Unis pour la paix» pour faire face à la guerre déclenchée par l'Administration de Trump contre les Palestiniens. La résolution condamne les tueries des Palestiniens par les forces israéliennes et appelle à fournir une protection internationale à la population civile dans les territoires occupés. Cette résolution a été accueillie favorablement par l'Autorité palestinienne. Des observateurs de la situation en Palestine estiment que le vote à la majorité de l'AG de l'ONU en faveur de la résolution constituait un échec de la politique américaine qui lutte en faveur de l'occupant israélien dans le cadre de ses efforts juridiques et diplomatiques, notamment après la reconnaissance par le Président américain de la ville d'Al Qods occupée comme «capitale d'Israël». Le Président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré vendredi à l'issue de la prière de l'Aïd au siège de la présidence à Ramallah que «les Etats qui ont soutenu la résolution ont réussi à démontrer leur union et à remporter une victoire concernant la protection du peuple palestinien», tout en soulignant que la demande palestinienne de disposer d'une protection internationale «est légitime, parce qu'elle lui permet de se protéger contre l'agression israélienne». «Mais cette fois-ci la victoire obtenue à l'ONU grâce à tous les pays qui nous ont soutenus a été autant déterminante que toutes les autres victoires que la direction palestinienne a obtenues aux

Nations unies», a-t-il ajouté.



Résistance juridique et diplomatique



Les dirigeants palestiniens s’emploient, dans le cadre d'une stratégie diplomatique et politique déterminée, à faire face aux violations sionistes en mettant la communauté internationale et ses institutions face à face à ses instruments qu’elle a instaurés et déterminés à travers son droit international comme fondement de solution à chaque conflit. Le choix des dirigeants palestiniens de recourir aux instruments possibles du droit international (Organisation des Nations unies et Cour pénale internationale) est intervenue après qu’ils se soient rendus compte que les Etats-Unis, avec ses gouvernements successifs, ne donneront aucun droit aux Palestiniens. «Nous nous employons à ce que la communauté internationale et ses institutions soient en harmonie avec ses instruments, à savoir le droit international, et que ses institutions et commissions décident qu'Israël exerce un crime de guerre et un régime d’apartheid contre les Palestiniens dans les territoires occupés»,

a déclaré à la presse, le chef du Département des organisations de l’ONU au ministère palestinien des Affaires étrangères, Omar Awadallah. Après la proclamation d’al Qods comme capitale d’Israël, la Palestine a commencé à faire face aux Etats-Unis d’Amérique au niveau du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, a indiqué M. Awadallah. M. Awadallah a rappelé qu'en fin de décembre 2017, le président américain Donald Trump avait reconnu al Qods comme capitale de l’occupation israélienne et décidé d’y transférer son ambassade. Tous les pays du Conseil de sécurité, hormis les Etats-Unis, avaient voté en faveur de la condamnation de cette décision. Ensuite, l'Etat palestinien s’est dirigé vers une session «Unis pour la paix » où cette résolution a obtenu un grand consensus international et seulement les Etats-Unis et Israël se sont opposés à la communauté internationale menant à la 2e défaite des Etats-Unis. La 3e défaite pour les Etats-Unis, et la 1re du genre au Conseil de sécurité, est intervenue au moment où Washington a proposé une résolution sur la protection en votant, toute seule, en faveur de cette résolution, et ce contre tous les membres du Conseil qui s’y sont opposés. À rappeler qu'au mois de mai dernier, la Palestine avait déposé plainte, en Genève, contre Israël, le considérant comme «régime colonial et raciste exerçant des pratiques racistes contre le peuple palestinien». Ce fut, en fait, la première fois qu’un Etat dépose plainte contre un autre en raison de ses pratiques racistes.



«L'initiative de paix américaine vouée à l'échec»



Le plan de paix américain pour régler le conflit entre Palestiniens et Israéliens est voué à l'échec, a affirmé samedi l'Autorité palestinienne. Le porte-parole de l'Autorité palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a estimé que la tournée prévue cette semaine du conseiller de la Maison Blanche Jared Kushner et de Jason Greenblatt, l'émissaire du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient «ne donnera aucun résultat». Jared Kushner et Jason Greenblatt doivent se rendre en

Israël, en Egypte et en Arabie saoudite pour discuter du plan de paix américain et de la situation dans la bande de Ghaza, selon des médias. «Sans le respect des résolutions des sommets arabes, et celles du Conseil de sécurité des Nations unies, le droit international, et surtout sans l'accord du peuple palestinien et l'approbation du président Mahmoud Abbas, (les efforts des Etats-Unis) seront voués à l'échec et ne feront que déstabiliser encore davantage la région et la pousser vers l'inconnu", a encore dit M. Abou Roudeina devant des journalistes.

