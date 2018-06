ONCI - Oran : Une saison estivale riche et variée

Un riche programme sportif, culturel et récréatif a été élaboré au profit des habitants de la wilaya d’Oran. Il doit se dérouler tout au long de la saison estivale, en collaboration avec l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Un programme sportif sera mis en œuvre au niveau des cités populaires, des grandes plages et des espaces publics, soit au total 55 tournois sportifs dont 32 dédiés aux matchs de football inter-quartiers, huit tournois de soccer-ball et 5 tournois en beach-volley ainsi que des exhibitions en arts martiaux .

Par ailleurs, le secteur de la Jeunesse et des Sports réceptionnera, durant la saison estivale, quelque 30 nouveaux stades dont le complexe de proximité en cours de concrétisation à l’entrée de la ville d’Oran, avec la réhabilitation aussi de quatre stades communaux, ceux de Bouakeul du chef-lieu de wilaya, d’El Ancor, de Hassi Mefsoukh et de Hassi Benokba souligne-t-on.

La wilaya d’Oran dispose de plus de 250 stades de proximité en gazon artificiel, ouverts dans les centres d’habitation à forte densité démographique et dans les agglomérations en milieu rural.

Sur la scène culturelle, il a été programmé 189 soirées artistiques dans les différents genres musicaux notamment el wahrani, le raï et le moderne outre des soirées animées par des chanteurs célèbres à travers toutes les communes, soulignent les services de la

wilaya.

Il est aussi prévu la projection de 50 films au profit des enfants et des adultes, ainsi que la mise sur pied de concours pour découvrir de jeunes talents dans le domaine du chant, de spectacles pour enfants et jeunes, à l’instar des nuits du rire et une caravane de clowns pour enfants.

Les amateurs du 4e art seront au rendez-vous avec des représentations au théâtre régional d’Oran «Abdelkader Alloula». Ce programme prévoit également 15 expositions de peinture. (APS)