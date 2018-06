Festival du film arabe d’Oran (25-30 juillet) : Cinéma et vivre ensemble

Les plus importants films arabes produits pendant cette année seront projetés, lors de la 11e édition du Festival international d’Oran du film arabe ( FIOFA) qui se déroulera du 25 au 31 juillet prochain à Oran, a indiqué à notre journal, son directeur artistique, M. Mohamed Allal.

«Ces films sont importants de par leur qualité, les noms ayant signé leurs réalisations, les sujets qui y sont traités et le nombre des pays qui y sont représentés ( Palestine, Egypte, Syrie, Libye, Maroc, Tunisie et Algérie) , précise notre interlocuteur. «La 11e édition du Festival international du film arabe d’Oran réserve de nombreuses surprises qui placeront le film au cœur de l’évènement. Vu que le budget du festival a été fortement réduit, tous les efforts de cette édition ont été orientés et déployés au profit du film et uniquement le film. Nous faisons tout pour préserver la place du Festival d’Oran dans le calendrier des grands rendez-vous du cinéma arabe » a-t-il assuré. Concernant les noms qui siègeront aux futurs jurys de la compétition, le directeur artistique préfère temporiser avant de révéler leurs noms de façon officielle, toutefois une source crédible a fait savoir que le jury du long métrage sera présidé par une grande signature du cinéma. Le même responsable a, par ailleurs, fait savoir que seuls les castings des films qui figurent sur la liste des compétitions officielles ou bien participent d’une manière ou d’une autre à la grande manifestation seront invités. Aussi, la présence ou non de certaines stars dépendent de leur disponibilité car, explique t-il, la tenue du festival coïncide avec la période des vacances d’été. Mohamed Allal estime que l’image qu’il dégage doit changer de façon que le cinéma passe au premier plan plutôt que les paillettes et les stars. «Le film est la

1re star du festival. Les stars ne sont que des invités d’honneur », dira le directeur artistique du festival du film d’Oran. La

11e édition du festival international d’Oran du film arabe sera organisée cette année sous le slogan «le cinéma et le vivre ensemble». Pas moins de 30 productions sont en lice de la compétition officielle du Wihr d'or. Ces œuvres ont été sélectionnées sur une réception de 360 films visionnés par une commission ad-hoc. Plusieurs activités dont des conférences, des ateliers sur l’écriture des scénarios et réalisations y sont prévues. Les projections se dérouleront dans les salles «Maghreb», «Essaâda» qui depuis une année, sont gérées par l’Office national de la Culture et de l’information. Il convient de souligner que Mohamed Allal est connu comme l’un des plus importants journalistes algériens spécialisés dans le cinéma et la culture. À son actif, la participation aux plus importants et grands festivals internationaux du cinéma dans le monde en tant que, journaliste, critique et membre de jury.

Amel Saher