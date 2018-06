Risques sanitaires : Médiaplanning du ministère de la Santé

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière s'attelle à finaliser un programme de communication sur les risques éventuels sur la santé durant la saison estivale 2018.

S'étalant sur la période du 20 juin au 10 septembre 2018, le programme de communication prévoit un médiaplanning et des conférences de presse, visant à sensibiliser la population sur les risques fréquents sur la santé durant chaque saison estivale, a-t-on appris auprès du ministère. Ainsi, une première conférence de presse, programmée le 17 juin prochain, abordera le thème des accidents de baignade, l'alimentation, l'hygiène et la propreté dans les plages ainsi que l'exposition au soleil, précise la même source. Les toxi-infections alimentaires collectives lors des fêtes de mariage, de célébration de réussite aux examens scolaires ou de retour du hadj, feront quant à elles, l'objet d'une rencontre avec la presse le 1er juillet. Une rencontre similaire se tiendra le 15 juillet sur le thème des toxi-infections alimentaires liées à l'hygiène alimentaire, des mains, des boissons et à la conservation alimentaire, alors que l'exposition au soleil chez les personnes âgées, les malades chroniques et les enfants sera au centre d'une conférence de presse prévue le 1er juillet, informe-t-on encore. Le 1er août prochain, le ministère de la Santé prévoit la tenue de deux conférences de presse, l'une ayant pour thème la diarrhée chez l'enfant et l'autre la conjonctivite, alors qu'un point de presse sera animé, le 12 du même mois, soit la veille de Aïd El Adha, autour du thème «Un aïd sans risque», à savoir les risques de kyste hydatique et les accidents domestiques.