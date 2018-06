Risque de noyade dans les plans d’eau : Sensibilisation et prévention

Le travail de sensibilisation et de prévention mené au début de chaque saison estivale par la protection civile de Médéa sur les risques de noyade dans les plans d’eau est jugé "insuffisant" pour endiguer ce phénomène, appelant à la mise en œuvre de mesures plus pratiques, a-t-on estimé auprès de cette structure. La mise en place d’un dispositif de surveillance permanent au niveau des principaux plans d’eau de la région, notamment des petits barrages et retenues collinaires, disséminés à travers les 64 communes de la wilaya, constitue, à cet égard, l’une des solutions souhaitées par la protection civile et qui est susceptible, selon le lieutenant Karim Benfahsi, de réduire considérablement les pertes en vies humaines enregistrées chaque saison. La surveillance des plans d’eau, seule échappatoire pour beaucoup de jeunes, durant la saison estivale, est un moyen efficace pour sécuriser, un tant soit peu, ces plans d’eau qui représentent un danger potentiel pour les jeunes baigneurs en quête de fraîcheur et de détente, en temps de forte canicule, a-t-il souligné. Le dernier bilan des victimes par noyade recensées, depuis le début de l’année dans la wilaya de Médéa, qui fait état de quatre décès par noyade, alors qu’une cinquième personne a été sauvé in extrémis d’une mort certaine, grâce à l’intervention des sauveteurs de la protection civile, conforte l’idée de l’urgence de la mise en place de ce dispositif. Cet officier rappelle, dans ce contexte, que dix personnes, âgées entre 10 et 29 ans, avaient trouvé la mort par noyade, au cours de l’année 2017, et pas moins de 17 autres personnes ont pu être secourues à temps, affirmant que le nombre des pertes en vies humaines aurait pu être moins important, si ce dispositif de surveillance était opérationnel. Fort des expériences passées, la protection civile de Médéa a non seulement multiplié ses actions préventives et de sensibilisation en direction des populations juvéniles, les plus exposées à ce danger, mais aussi prévu le renforcement des effectifs mobilisés pour le plan d’intervention estivale 2018. Outre le renforcement des équipes affectées aux sauvetages aquatiques, il a été décidé, a indiqué le lieutenant Karim Benfahsi, la mobilisation d’importants moyens d’intervention au sein des unités situées dans les localités où sont recensés les plans d’eau les plus fréquentés pendant la saison estivale. Afin de donner plus d’impact à ce plan d’intervention estivale, l’implication des collectivités locales et les directions des forêts, des ressources en eau et des services agricoles, concernés à des degrés divers par ces ouvrages hydrauliques, en affectant du personnel de gardiennage ou de surveillance, de sorte à garantir un minimum de sécurité au niveau de ces plan d’eau, a-t-il soutenu.