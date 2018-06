Accidents de la circulation : Une vingtaine de décès en quelques jours

L’Aid El Fitr n’a pas été synonyme de joie et de bonheur pour tout le monde. Et pour cause, de nombreux foyers ont été endeuillés à la suite d’accidents de la circulation qui ont eu lieu entre les 14 et 17 juin, mais aussi des noyades survenues durant la même période. Au total, une vingtaine de décès sont à déplorer.

Selon, en effet, la cellule de communication de la Direction générale de la Protection civile, le bilan est de 14 morts et de 56 blessés sur nos routes, ainsi que 5 personnes ayant trouvé la mort par noyade. Au final, les éléments de la PC sont intervenus 6.520 fois pour répondre aux appels de secours suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire et autres extinctions d’incendies et dispositifs de sécurité. Pour revenir à l’hécatombe routière, les statistiques de la protection civile indiquent que les bilans les plus lords ont été observés au niveau des wilayas de Batna, Tizi-Ouzou et Bejaia. Dans les Aurès, on compte deux décès et trois blessés suite à une collision survenue entre deux véhicules légers. Cela s’est passé sur la RN 86, dans la commune de Telkhamt.

Dans la Kabylie, un premier sinistre a causé à Bejaia 3 décès et autant de blessés suite à une collision entre deux véhicules légers, survenue sur la RN 09, dans la commune de Souk El Tenine. Le second accident a eu lieu à Tizi-Ouzou, causant la mort de deux personnes et la blessure à deux autres suite au renversement d’un véhicule léger, survenu sur la RN 15, au lieu dit village Ait Sidi Ahmed, commune d’Ain El Hammam.

Quant aux noyades, deux adolescents ont péri dans des plans d’eau. Le premier à Tissemsilt où la victime, d’à peine 15 ans, s’est noyée dans un oued, sis au douar Ferikeche, commune de Layoune, et le second à Blida, âgé de 16 ans, dont le corps sans vie a été repêché par les plongeurs de la protection civile d’une retenue collinaire, située à oued Chiffa. En revanche, la mer a tué trois hommes, dont deux ont été surpris par l’échouage de leur barque de pêche au large du port de Cap Djinet (Boumerdès). Il s’agit de deux pêcheurs âgés de 27 et 70 ans. Enfin, à Mostaganem, un enfant âgé de 15 ans est décédé noyé dans une plage interdite à la baignade (zone rocheuse), sise à El Hadjaj. Ces cinq victimes viennent ainsi s’ajouter aux 7 autres victimes enregistrées par les services de la protection civile depuis l’ouverture de la saison estivale, le 1er juin dernier.

On compte déjà en effet 7 noyades mortelles lors des dix premiers jours de ce mois dont 4 dans des plans d’eau (barrages, retenues collinaires, oueds, lacs,…) dans les wilayas de Bouira, Tiaret, M’sila et Relizane. Pour les noyades en mer, les victimes sont décédées dans les plages de Tlemcen, dont une dans une plage non autorisée à la baignade, et à Jijel. Au total, la cellule de communication de la DGPC fait état de 130 interventions liées aux dispositifs de surveillance des plages et baignades effectuées par les agents de surveillance. 43 personnes ont été secourues et sauvées d’une noyade certaine dans les plages surveillées et 78 autres ont reçu les premiers soins au niveau des postes de surveillance.

S. A. M.