Centre d’accueil des réfugiés de Sidi Fredj : Moments de convivialité avec les familles syriennes

«Nous voulons répandre la culture de la solidarité, montrer notre camaraderie, et concrétiser les actions d’entraide avec nos frères syriens et palestiniens établis en Algérie. » C’est en ces termes que Mme Saida Benhabylès a tenu à rassurer les familles réfugiées, avec qui elle est venue partager le dernier repas de rupture du jeûne du mois béni du Ramadhan.

La présidente du Croissant rouge algérien (CRA) a déclaré, lors de cette rencontre conviviale au centre d’accueil des réfugiés, que cette initiative n’a rien de nouveau, car, dit-elle « l’esprit de solidarité, de charité et de partage est ce qui fait l’une des valeurs intrinsèques du peuple algérien. Un peuple qui restera toujours aux côtés des peuples opprimés ».

Mme Saida Benhabylès est revenue, à cette occasion, sur l’ensemble des actions organisées par le CRA à travers le pays, affirmant que « les bénévoles du Croissant rouge, en coordination avec les autorités locales, ont pu réaliser, avec leurs moyens, des actions de charité et d’aide aux nécessiteux durant tout le mois de Ramadhan. Mais pas seulement pendant le mois béni, car, poursuit-elle « la solidarité ne doit pas être conjoncturelle ou limitée aux circonstances et aux occasions religieuses ».

Dans ce sillage, la présidente du CRA a exprimé son souhait « de voir les Algériens s’attacher encore plus aux actions de solidarité et de continuer de soutenir les nécessiteux et les immigrés qui se trouvent en situation d’invités sur notre territoire ».

Pour sa part, le représentant de la communauté syrienne en Algérie, M. Salah Yazbek, a tenu à exprimer, au nom des familles syriennes, sa profonde reconnaissance « à l’Algérie, à son gouvernement et à son peuple, qui n’ont ménagé aucun effort pour venir en aide aux Syriens déchirés par la guerre qui ronge et détruit la Syrie depuis des années ».

M. Salah Yazbek a salué aussi les initiatives de toutes les associations algériennes et « à leur tête le Croissant rouge, pour leurs efforts à rendre le sourire sur les visages de tous ces enfants ».

Dans ce sillage, la présidente du CRA a affirmé que « des sommes d’argent seront octroyées aux familles syriennes de ce centre et à celles se trouvant à travers le territoire national, pour leur permettre de faire quelques achats lors des jours de l’Aid ».

Pour Mme Benhabylès, les aides et efforts fournis par les pouvoirs publics algériens et organismes humanitaires sont initiés avec la volonté de partager avec les peuples syrien, palestinien, ainsi que les immigrés subsahariens, ces moments difficiles qu’ils vivent loin de leurs pays ». Il est question également de faire passer un message fort de solidarité et un peu de chaleur humaine pour que ces gens ne se sentent pas comme une charge pour la société, mais au contraire, affirme-t-elle, nous les considérons tous comme des invités qui sont chez eux ».

Il est à noter que la mise à disposition des structures d’accueil, à l’image du centre d’accueil de Sidi Fredj, s’inscrit dans le cadre des mesures de prise en charge des ressortissants syriens, que l’Algérie a établies au profit de cette communauté.

Tahar Kaidi