E-paiement : 100.000 transactions en 8 mois

Plus de 100.000 transactions ont été effectuées depuis le lancement officiel du paiement électronique en Algérie, en octobre dernier. Un chiffre qui n’est certes pas substantiel au vu de l’importance et de la facilité de ce nouveau système de paiement. Un système qui reste encore méconnu pour le consommateur algérien qui ne s’aventure pas à taper le code de sa carte bancaire sur un petit appareil afin de payer ses achats.

L’Algérien privilégie toujours les bonnes vieilles méthodes pour payer ses achats, à savoir l’argent «liquide» et le chèque bancaire. Une situation qui tarde à évoluer et qui n’a point permis à ce mode de payement (e-paiement) de s’élargir et d’être adopté et par les consommateurs et par les commerçants.

Aussi, afin d’expliquer l’importance de ce nouveau mode de paiement et le promouvoir auprès des opérateurs économiques, notamment les artisans et petits commerçants, l’EURL Guidini, qui est l’entreprise spécialisée dans le E-commerce et le E-marketing, a annoncé, à l’hôtel El-Djazaïr, le lancement, à partir de dimanche 1er juillet 2018, depuis Alger, de la première caravane pour la promotion du E-paiement.

Un moyen pour la sensibilisation des citoyens et des commerçants sur l’utilité et la nécessité de l’utilisation de ce moyen de paiement rapide, efficace et sécurisé.

La start-up Guidini, qui exerce dans le commerce électronique en partenariat avec les institutions publiques, des banques et des opérateurs économiques, attend un public de quelque «500.000 personnes dans 10 wilayas (Alger, Annaba, Sétif, Béjaïa, Boumerdès, Tipasa, Blida, Mostaganem, Tlemcen, Oran) où la caravane passera jusqu’au 31 juillet prochain», a annoncé Mourad Mechta, fondateur de Guiddini et génération digitale. Cette première caravane «reprendra au mois d’octobre pour sillonner les wilayas de l’intérieur et du Sud», a-t-il ajouté. L’autre objectif de cette initiative, selon lui, est d’«informer le plus grand nombre possible de commerçants et les webmarchands sur les modalités d’intégration des moyens de paiement par cartes».

De son côté, Taleb Nawal, directrice du développement du payement électronique à la Banque de développement local (BDL), a mis en avant la politique offensive de la BDL dans la promotion du e-payement et de la distribution des TPE aux commerces, à travers les campagnes de sensibilisation au niveau des agences BDL dans tout le territoire national. Elle souligne qu’en 2017, la BDL a réussi à distribuer 4.000 TPE dans les commerces et au niveau national.

Pour sa part, Abderrahmane Benkhalfa, expert économique, précise que la caravane en question «s’inscrit en droite ligne avec l’économie des services. C’est incontestablement, le business d’aujourd’hui et de demain».

L’intervenant principal, le CEO de Guiddini, Mourad Mechta, qui a un long parcours de défenseur infatigable de la digitalisation dans tous les domaines de la vie quotidienne et le passage à l’ère de l’économie numérique, soutient ainsi tous les programmes en faveur du développement numérique et des nouvelles technologies. Génération Digitale Algérie 2018 joue le rôle d’accélérateur de l’avancement numérique et digital en Algérie ; cet évènement est d’envergure national et a comme objectif d’avoir un impact sociétal et culturel conséquent, ce qui mènera par la suite à un fort développement économique.

Pour rappel, depuis le lancement du e-paiement en octobre 2016, c’est une moyenne de 10.000 transactions par mois qui ont été effectuées. Le développement du paiement électronique s'est également traduit par le nombre de cartes interbancaires (CIB) distribuées et dont la majorité des détenteurs ont obtenu le mot de passe pour pouvoir effectuer des opérations de paiement via internet.

À cela s'ajoute l'installation de terminaux de paiement électronique (TPE), dont le nombre dépasse actuellement les 12.000. Un chiffre qui devrait augmenter à l’avenir au niveau des commerçants.

Ceci sans oublier Algérie Poste, qui est un autre acteur majeur de la monétique, et qui a réussi, en un court laps de temps, à convertir 5 millions de cartes en cartes CIB.

Mohamed Mendaci