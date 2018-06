Le chiffre du jour : 400.000 milliards de dollars

Dans une étude publiée le 8 Juin 2018 et intitulée «How we can save (for) our future», le Forum économique mondial (WEF) met en évidence de nouvelles techniques pour combler le déficit d’épargne retraite. Le document indique que les systèmes de retraite à travers le monde sont en crise. On relève que le déficit de l'épargne-retraite pour les huit plus grands marchés de retraite a été estimé à 70.000 milliards de dollars. Ce gap pourrait se creuser davantage de 400.000 milliards de dollars d’ici 2050, si des mesures ne sont pas prises pour accroitre les niveaux d'épargne globaux.