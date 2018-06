Chine : Mesures pour augmenter les importations

Le Conseil des Affaires d'Etat, le gouvernement central de la Chine, a annoncé mercredi que le pays développera davantage les importations afin de promouvoir la stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant, ainsi que de sauvegarder le libre-échange.

Cette décision permettra également la modernisation des industries du pays pour mieux répondre aux diverses demandes du peuple, a-t-on appris d'un communiqué publié à l'issue d'une réunion exécutive du Conseil des Affaires d'Etat présidée par le Premier ministre chinois Li Keqiang.

En réponse à la modernisation de la consommation et à l'amélioration de la qualité de l'offre, la Chine soutient les importations dont celles de marchandises de consommation courante, de médicaments, et d'équipements pour la réhabilitation et les soins des personnes âgées, note le communiqué.

La Chine mettra en place des mesures visant à réduire les droits d'importation, à diminuer les liens intermédiaires de distribution et à éliminer des majorations irraisonnables, afin de permettre au peuple de tirer les bénéfices d'une baisse des tarifs, a ajouté le communiqué.