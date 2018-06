Marché pétrolier : « Juste équilibré » en 2019, selon l’AIE

Les dernières prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, contenues dans son rapport mensuel publié le 13 juin, légèrement revues à la hausse, anticipent une relative croissance de la demande mondiale de pétrole en 2018, soit une progression de 1,4 million de barils par jour (mbj), contre 1,5 mbj annoncés le mois précédent.

Une cadence qui sera maintenue en 2019 pour dépasser 100 millions de bpj au deuxième trimestre de l'année. Selon l’AIE, la demande devrait cependant ralentir au deuxième semestre du fait, notamment «d'un récent bond des prix du pétrole». L’agence prévoit, en référence au même document, que le marché du pétrole sera juste équilibré en 2019 et vulnérable à une hausse des prix en cas de nouvelles tensions sur le marché, en référence à la situation au Venezuela et le conflit nucléaire qui oppose l’Iran aux Etats-Unis. Aussi, la demande de pétrole devra augmenter régulièrement au cours de l’année prochaine en raison de la solidité de l'économie mondiale d’où les craintes de l’agence qui évoque des risques liés à des contraintes d'approvisionnement susceptibles de surgir d'ici la fin de l'année 2019, au cas où l'Opep n’agira pas pour pallier d’éventuels dysfonctionnements qui viendraient perturber le cours de l'offre. A ce titre, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés qui suivent de près l’évolution des indicateurs du marché pétrolier mondial prévoit une réunion des ministres du pétrole des Etats concernés, les 22 et 23 juin courant, à Vienne, pour discuter de l’accord d'encadrement de l'offre signé fin novembre 2016, entré en vigueur en janvier 2017 portant sur la réduction de leur production de 1,8 million de bpj. Un accord historique qui a stimulé les cours de l’or noir d'environ 50%, à près 76 dollars le baril de Brent. Un acquis que l’Opep et ses alliés comptent soutenir pour maintenir l’équilibre du marché.

L'Organisation abondera dans cette optique, l'évolution de sa production, par rapport aux baisses prolongées de la production au Venezuela et à la menace de nouvelles sanctions américaines contre l'Iran, troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Si les exportations iraniennes de brut avaient baissé de 1 million de barils par jour lorsque les sanctions internationales étaient appliquées entre 2012 et 2015, seul le temps dira quelle sera l'ampleur du dérèglement cette fois», souligne l'agence. Selon l’AIE, «Même si la baisse de production du Venezuela et de l'Iran est compensée, le marché sera juste équilibré l'année prochaine et vulnérable à une hausse des prix en cas de nouvelles perturbations», prévient l'AIE. Selon le scénario le l’agence, «à la fin de l'année prochaine, la production de ces deux pays pourrait être inférieure de 1,5 Mb / j». Pour le cas du Venezuela, secoué par une crise politique, «nous supposons qu'il n'y aura aucun répit dans l'effondrement de la production qui a retiré 1 mbj du marché ces deux dernières années», note l'AIE. L’agence qui espère une action concertée pour préserver l’équilibre du marché, estime, que «Pour combler ces pertes, les pays du Moyen-Orient appartenant à l'OPEP pourraient augmenter leur production assez rapidement d'environ 1,1 mbj et que la production russe pourrait augmenter» au-delà de la hausse déjà anticipée. Dans ce contexte, l'Arabie saoudite et la Russie qui ont entamé une augmentation de leur production pourraient proposer une nouvelle hausse lors de la prochaine réunion de l'OPEP et de ses partenaires la semaine prochaine, soutiennent certains experts. Au moment où ces deux producteurs potentiellement influents sur le marché pétrolier mondial revendiquent une révision des objectifs de production, fixés jusqu'à fin 2018, d'autres membres du cartel, particulièrement affectés par la baisse de leurs revenus pétroliers, optent plutôt pour la consolidation de l’accord de novembre 2016, à l’effet de maintenir les cours à la hausse.

D. Akila