Nouvelles d'Oran, PME et PMI : évolution Remarquable

Page animée par Amel Saher

Le tissu des petites et moyennes entreprises et industries (PMI et PME) dans la wilaya d’Oran a connu un important saut, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, durant ces dernières années.

En effet, selon un rapport sur le développement du secteur correspondant à la période allant de 2011 à 2017, le nombre des PMI et PME est passé de 19.600 à 25.000, soit une évolution de 5.400 PME. Cette hausse significative a permis la création de 19.000 nouveaux postes, indique le document. On relève, par ailleurs, que le taux de concentration des PME par 1.000 habitants est de 13, équivalent au ratio national avec une prépondérance des services de 58 %, suivi par l'industrie 13% et le tourisme 6%. Cette dynamique est corroborée par l'accompagnement des structures locales, en l’occurrence le FGAR qui a soutenu 13 entreprises pour un montant de 3.095.685.548 DA, l'ANDI avec I’éligibilité de 1.695 projets pour un montant de 759.418.000.000.00 DA, et la mise à niveau de 249 PME, grâce au mécanisme de l’ANDPME. Ce rapport fait état de l’émergence des filières industrielles et une dynamique d’investissement soutenue, et cite l’exemple du pôle de sidérurgie de Béthioua qui a généré plus de 3.000 emplois, le pôle automobile à Oued Tlélat (Renault production), et pétrochimique au niveau des deux communes d'Arzew et Béthioua, ainsi que le pôle agro­alimentaire à Boutlélis et Tafraoui (les unités de production de sucre). Ainsi, il est indiqué que la wilaya d’Oran a enregistré une forte dynamique d'investissement, grâce à l’approbation de 837 dossiers pour une superficie octroyée de 1.214 hectares, dont 350 actes de concession ont été délivrés. Les projets retenus totalisent un montant d'investissement de l'ordre de 295 milliards de dinars et permettront à terme de créer 64.000 emplois, a-t-on indiqué.

Dans cette nouvelle cartographie, l’activité industrielle domine avec 42%, suivie des services avec 29% et le tourisme 14%. L'analyse des filières industrielles montre, quant à elle, que la wilaya d'Oran participe à la couverture des besoins nationaux pour plus de 50% des produits issus de la sidérurgie, métallurgie avec plus de 3,5 millions tonnes/an. Elle représente, aussi, une part non négligeable dans l’agro-alimentaire avec une production de 175.000.000T/an (tous produits confondu) et enfin un pic de production automobile de 100.000 véhicules. Le secteur des mines n’est pas en reste de l’évolution enregistrée dans l’activité industrielle. Ainsi, la wilaya d'Oran est placée première à l'échelle nationale dans la production du plâtre et dérivés, 10e dans la production d'agrégats avec 4% de la production nationale et compte actuellement 53 exploitations. La production avoisine100.000 T/an d'agrégats. Ce secteur emploi 2.400 salariés et dégage un chiffre d'affaires au 1er trimestre 2018 de 750.000.000,00 DA. Il est à savoir que les structures de normalisation (INAPT, ONML) ont validé 644 dossiers d'agréments et ont contrôlé de 1008 opérations et installé de 3.568 kit GPL pour les véhicules au 1er trimestre 2018.

Sécurisation des estivants

Mobilisation tous azimuts



Le plan de sécurité, élaboré pour la saison estivale de cette année , comprend la mobilisation de 2.000 policiers de différents grades, 1.400 gendarmes et 800 agents de la Protection civile répartis sur 33 unités. S’agissant de la couverture sanitaire assurée par cette dernière, elle concerne 33 chefs de centre, 10 officiers, 4 médecins et 50 contrôleurs professionnels, qui seront renforcés par un grand nombre d’agents saisonniers. Il est à savoir que la commission chargée par la préparation de la saison estivale, installée par un arrêté de M. le wali, a mené de nombreuses opérations d’inspection des plages, suite à quoi, il a été décidé de reconduire le même nombre de plages ouvertes à la baignade de l’année dernière (33 plages). Afin de renforcer le dispositif des éléments de la Protection civile chargés de la surveillance des plages, près de 260 saisonniers seront recrutés. L’opération de recrutement a été précédée par une sélection des candidats au niveau de l’unité de la Protection marine. Ces derniers ont bénéficié d’une formation de 15 jours au niveau de la même unité, assurée par des médecins et des professionnels.

Aménagement des plages

En point de mire

Une aide financière totalisant 34 millions de DA a été accordée aux 16 communes côtières de la wilaya d’Oran a-t-on appris des services de la wilaya. Cette subvention est destinée à l’aménagement des plages ouvertes à la baignade, notamment pour l’acquisition de 180 cabines sanitaires, des douches, de l’éclairage public, l’eau potable, etc.

On saura, à ce propos, que dans le cadre de cette opération qui s’inscrit au plan spécial de préparation de la saison estivale 2018, plusieurs plages ont été dotées d’un système d’éclairage public nocturne de type LED. Quant à la plage Madagh, située à une longue distance du réseau d’électrique urbain, elle sera éclairée grâce à 32 panneaux solaires fraîchement installés. Cette année, aussi, les plages ont été dotées de 10 machines cribleuses, dont 5 installées sur l’axe d’Aïn Turck et des espaces de parking qui seront progressivement soumis à l’accès électronique.

Pour la saison estivale 2018, les plages d’Oran ont été dotées de 3.600 places de stationnement supplémentaires, grâce, notamment à l’ouverture de 6 nouveaux parkings répartis entre les plages de Mers El- Hadjaj, Arzew et Madagh, Coralèse à Aïn Turck et les Andalouses, où un parking qui était exploité illégalement par un particulier a été récupéré par les pouvoirs locaux. Concernant le plan de transport spécial saison estivale, on note la réalisation d’un carrefour giratoire au niveau de la pêcherie d’Oran. Cet ouvrage, qui a une touche artistique, est en mesure d’assurer une meilleure fluidité de la circulation durant la saison estivale. En outre, une nouvelle voie périphérique reliant la commue de Mers El-Kébir à Aïn Turk a été réalisée pour soulager la grande pression dont souffre chaque année cet axe routier. S’agissant des autres communes côtières, le plan élaboré par la wilaya comprend le renforcement des lignes de transport public, à travers l’attribution de 250 nouveaux agréments, en plus des 137 déjà existants. Le transport maritime urbain reliant la ville d’Oran à Aïn Turk sera, à son tour, renforcé avec l’entrée en service, à compter du 1er juillet, de deux bateaux de transport d’estivants. Ainsi, la capacité du transport maritime pendant la saison estivale passera à 634 places, et les navettes à 32/jour (aller-retour), à partir de 10 du matin et jusqu’à 22h.

Dans un autre volet, il a été décidé d’interdire à la circulation du poids lourd sur les axes reliant Oran à Aïn Turk, de 10h à 22h.

Sept nouveaux établissements opérationnels cet été

178 projets d’hôtel en cours de réalisation

Pas moins de 178 projets de nouveaux hôtels sont en cours de réalisation dans la wilaya, alors que sept autres viennent d’être réceptionnés et devront entrer en service cet été. Les nouvelles infrastructures en construction doteront le parc hôtelier d’Oran de 15.000 lits. Selon un responsable local du secteur, un nombre de ces hôtels sera livré avant la fin de l’année en cours, et une majorité des projets restants devra être opérationnelle à l’approche de l’ouverture de jeux Méditerranéens de 2021. On croit savoir, par ailleurs, que les bureaux d’études en charge de l’étude technique de la frange maritime-est de la wilaya ont achevé leur travail. Cette dernière accueille déjà les chantiers de projets grandioses qui vont faire d’elle une destination concurrente par excellence de la côte ouest. Parmi ces projets, le premier village-club touristique qui devra être réceptionné d’ici 60 mois. Il s’agit de Kristel Club, qui sera construit sur une superficie de 10 ha, en contrebas de la montagne des Lions, à l’est de la wilaya, comprend la réalisation de deux hôtels 5 et 4 étoiles pour 550 chambres, des bungalows, un aquarium, des espaces verts et de détente, et une marina pour accueillir des dizaines de bateaux, un centre de thalassothérapie et d’autres équipements haut standing. Les gros œuvres ont été confiés à une entreprise chinoise, et les travaux d’aménagement et de finition devront être assurés par des Espagnols. En matière d’hôtellerie, la wilaya d’Oran dispose d’une capacité d’accueil estimée actuellement à 15.000 lits, et celle-ci devra passer à près de 26.000 l’année prochaine et à 50.000 d’ici cinq ans. Les projets lancés dans le secteur qui seront réceptionnés dans les deux années à venir devront générer près de 10.000 postes d’emploi, avait révélé l’ex-ministre du Tourisme et de l’Artisanat, lors d’une visite de travail. En outre, une École supérieure d’hôtellerie et de tourisme, lancée par la Société d’investissement hôtelier (SIH), est en cours de réalisation. Cet établissement est le deuxième du genre appartenant à cette société publique, après celui d’Aïn Bénian, et il disposera de 160 places pédagogiques et autres structures. Cette école devra assurer une formation d’excellence pour les futurs managers et cadres dirigeants du secteur. Elle est située à proximité du centre des Conventions d’Oran (CCO). L’autre projet s’inscrivant dans la stratégie du développement du secteur est l’Institut supérieur régional des métiers d'hôtellerie et de tourisme, lancé à Cap Falcon, et qui devra être réceptionné dans un an, selon les responsables locaux. La future institution est placée sous la tutelle du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, et elle est dédiée à la formation des techniciens supérieurs et à la prise en charge de toutes les manifestations pédagogiques concernant la filière d'hôtellerie. Concernant les sept projets qui entreront en service, cet été, ils sont répartis sur trois catégories, 5, 4 et 3 étoiles et totalisent une capacité d’accueil de 703 nouveaux lits la capacité d’accueil.