Tomate industrielle : L’eau d’irrigation fait défaut

La production de la tomate industrielle prévue au titre de la saison agricole 2017-2018 atteindra le plus bas niveau, enregistré au cours de ces cinq dernières années, dans la wilaya de Guelma, en raison «de la rareté d’eau d’irrigation et la cessation d’activité de l’office des périmètres d’irrigation», a-t-on appris auprès de la direction des services agricoles (DSA). Les prévisions des services concernés de cette direction indiquent que la campagne agricole en cours connaîtra la réalisation d’une production de 1,73 million de quintaux de tomate industrielle dans la wilaya contre une quantité de 3,217 millions enregistrée au cours de la saison agricole précédente et près de 3 millions quintaux produits, au titre de la campagne de récolte 2015-2016. Selon les données présentées par la DSA à quelques jours du lancement de la campagne de récolte 2017-2018, les surfaces réservées dans la wilaya de Guelma, à cette culture ont atteint 2.490 hectares contre 5.000 q plantés au cours de la précédente saison. L’absence des sources d’eau d’irrigation, comme alternative aux eaux au barrage Bouhemdane, le seul ouvrage qui alimente l’office des périmètres d’irrigation en quantités d’eau annuelles nécessaires, est le facteur principal ayant engendré le recul de la dynamique de la filière tomate industrielle, ont affirmé les responsables de ce secteur, soulignant que le volume d’eau de ce barrage a enregistré ses plus bas niveaux, durant ces deux dernières années, causés par le déficit pluviométrique. Face à cette situation, la direction de l'agriculture a encouragé les agriculteurs de la tomate industrielle à adopter des méthodes modernes d’irrigation à travers l’utilisation de la technique d'irrigation goutte à goutte dont les superficies irriguées ont atteint, au titre de la saison agricole en cours 1.725 hectares contre 1.460 hectares, recensés à la saison dernière, selon les statistiques établies par les services de ce secteur, rappelant que les surfaces irriguées par le système goutte à goutte ne dépassaient pas les 200 hectares, au début du lancement de la culture de la tomate industrielle. Beaucoup d’agriculteurs activant dans cette filière au nombre de 1.000, ont préféré le recours à «un repos technique» pendant la saison en cours et ne pas s'aventurer, en l'absence de signes d'approvisionnement en eau. Dans la wilaya de Guelma, la campagne agricole 2017-2018 sera marquée par l’entrée en service d’une unité de transformation de tomate industrielle, d’une capacité quotidienne de 4.000 tonnes dans la commune d’Ain Ben Beida à l’Est de la wilaya, ce qui contribuera à renforcer les capacités de la wilaya en matière de transformation de la tomate industrielle pour atteindre 13.900 tonnes/jour représentant les capacités des 5 unités activant dans ce domaine à l’échelle locale, a-t-on signalé de même source.