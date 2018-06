Projet de loi de finances complémentaire, Commerce et investissements : nouvelles mesures

Dans cette nouvelle mouture proposée pour le PLFC 2018, de nombreuses mesures législatives et budgétaires sont prévues. Il est question notamment de modifier et compléter les dispositions des articles 10 et 12 de la loi fixant les règles applicables aux pratiques commerciales. En effet, ce texte prévoit, dans son article 4, de modifier et de compléter les dispositions des deux articles 10 et 12 de la loi n°04-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, modifiée et complétée. Ainsi, l'article 10 stipule que toute vente de marchandise ou prestation de services entre agents économiques exerçant les activités définies dans l'article sus cité, donne lieu à l'établissement d'une facture ou d'un document de substitution. Aussi, «le vendeur ou le prestataire doit remettre une facture ou un document de substitution, tout en obligeant l'acheteur à la demander, selon le cas. Ces documents sont délivrés après la vente et la prestation de service», stipule ce même article.

D’autre part et pour ce qui est des commerçants de détail, les industriels et distributeurs agréés par le ministère des Finances sont autorisés, «à titre exceptionnel», à vendre des produits de tabac, aux commerçants de détails, à travers l'établissement d'une facture de vente au profit de l'acheteur et la remise d'un bon de caisse que le vendeur conserve. Il faut savoir que la vente de marchandises et la prestation de services au profit du consommateur donne lieu à l'établissement d'une facture ou «d'un document de substitution», lesquels documents doivent être remis au client, s'il l'exige. Le modèle du document de substitution est défini par le PLFC qui cite également la catégorie des opérateurs économiques tenus de l'utiliser. S’agissant des dispositions de l'article 12 modifié, celles-ci mettent l’accent sur la nécessité d'établir la facture, le bon de livraison, la facture récapitulative et le bon de transfert ainsi que le bon de caisse selon les conditions et modalités fixés par voie réglementaire.



Taxe supplémentaire provisoire préventive aux importations de marchandises destinées à la consommation



Dans la partie consacrée aux voies et moyens de l'équilibre financier, le PLFC 2018 a prévu également nombre de dispositions, à l’image de «l'établissement d'une taxe supplémentaire provisoire préventive aux importations de marchandises destinées à la consommation en Algérie, dont le taux sera fixé entre 30 et 200%». L'article 2 du texte de loi relève que le champ d'application des règles d'assiette, de liquidation, de recouvrement et des contentieux en matière des droits douaniers «sera élargi pour englober la taxe supplémentaire provisoire et préventive qui ne peut faire l'objet d'exonération».

Il est attendu par ailleurs «la suppression de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en vertu des dispositions de l'article 61 de la loi de finances complémentaire 2009 et l'article 18-2 de la loi 16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l'investissement, et ce pour la commercialisation des véhicules produits localement». Selon le même article (6) du projet de texte, les autres avantages supplémentaires fixés dans l'article 18 demeurent en vigueur y compris la taxe sur les transactions des nouveaux véhicules. Autre remarque importante à retenir, les réductions par le Trésor public des taux d'intérêt pour les crédits octroyés par les banques et institutions financières, destinés au financement des projets d'investissement, seront fixées par voie réglementaire souligne le PLFC 2018.

Le PLFC 2018 prévoit dans son article 15 que l'article 94 de la loi 15-18 du 30 décembre 2015 portant la loi de finances 2016 soit modifié et complété. Ainsi, l’article modifié exclut les dispositions réglementant la réduction des taux d'intérêt accordés aux projets d'investissement réalisés dans les régions des Hauts Plateaux et du Sud, ainsi que les dispositifs de soutien à l'emploi — l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC), l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) — qui restent inchangées. L'article exclut les dispositions relatives au secteur de l'agriculture et de la pêche réglementé par des dispositions particulières. Le document fait ressortir que les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour l'année 2018, sont évalués à six mille quatre cent vingt-quatre milliards, quatre cent quatre-vingt-dix millions de dinars (6.424.490.000.000 DA).



L’indispensable traçabilité des transactions



A la faveur de ce projet de loi PLFC 2018, il sera procédé à la révision des dispositions de l'article 124 de la loi n°11-17 du 27 décembre 2017 portant loi de finance 2018. Il convient de signaler ici que deux crédits ont été ouverts pour l'année 2018, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat. Le premier crédit — qui est consacré aux dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel — est évalué à 4.584.462.233.000 DA.

Le deuxième crédit concerne, quant à lui, les dépenses d'équipements à caractère définitif, réparti par secteur, et s'élève à 4.043.316.025.000 DA. A noter, enfin, l'article 11 du projet de loi de finance complémentaire modifiant l'article 123 de la loi n° 11-17 du 27 décembre 2017 stipule qu’il est prévu au titre de l'année 2018, un plafond d'autorisation de programme d'un montant de deux mille deux cent soixante-dix milliards, cinq cent six millions, neuf centre trente-six mille dinars (2.770.506.936.000 DA), réparti par secteur.

En somme, cet important texte, dont la présentation est attendue pour ce matin, recèle nombre de nouvelles mesures législatives et budgétaires.

A noter, enfin, à l’issue de la séance de débat autour du projet de LFC 2018, l’APN a programmé d’autres séances plénières et ce, jusqu’au 28 juin. L’on sait dans ce cadre, que la date du mercredi 20 juin est arrêtée pour le débat autour du projet de loi relatif à l'Académie algérienne de la langue amazighe alors que celle du jeudi 21 juin sera consacrée au débat sur «le projet de loi fixant conditions et modalité de l'exception d'inconstitutionnalité ».

Le Bureau de l’APN a également décidé de la tenue d’une autre séance, le mercredi 28 juin, qui sera consacrée au vote de trois projets de loi.

S. G.